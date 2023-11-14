Bir televizyon programında ünlenen ve sonrasında sosyal medya hesaplarında yaptıkları lüks yaşamlarını gözler önüne seren paylaşımlarıyla gündeme gelen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleşen operasyonla gözaltına alınan iki isim önce emniyete getirildi.
Kara para aklayan Candan kardeşler paketlendi
Daha sonra Candan kardeşler sorguya alınırken, operasyon çerçevesinde Hacı İsrafil S. isimli bir kişi de Kars’ta gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomen kardeşler ve Hacı İsrafil S., emniyetten sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Hastanedeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ardından tekrar emniyete getirildi.
Yorgun halleriyle dikkat çektiler
Candan kardeşler, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Bu anlarda Candan kardeşlerin yorgun ve bitkin halleri dikkatlerden kaçmadı.
Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin sorgularına devam edileceği öğrenildi.
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