Gözler TÜİK'te: Enflasyon açıklandı mı? Temmuz 2021 enflasyonu yüzde kaç?

Ayın ilk günlerinde TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları, milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Peki 2021 Temmuz enflasyon oranı yüzde kaç? Temmuz enflasyonu açıklandı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor.

Kira fiyatları ne kadar artacak sorusunun yanıtı, açıklanan enflasyon oranlarıyla netleşiyor.

Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarının takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyor.

Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç? İşte detaylar…

TEMMUZ 2021 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?



2021 Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranları 3 Ağustos'ta açıklanacak.

Temmuz ayı enflasyon verileri ekonomideki gelişmeleri takip edenler tarafından sorgulanıyor. 3 Ağustos'ta açıklanacak enflasyon verileri öncesinde 17 ekonomistin katıldığı Temmuz enflasyon beklenti anketi yayımlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,62 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,05, en yüksek yüzde 2,02 aralığında yer aldı.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamların ardından kira artış oranı da belli olacak.