Gram, çeyrek, tam; Altında gözler saat 21.00'de! Akıbeti netleşecek...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla piyasalarda resmi tatil yaşanıyor, ancak altın fiyatları hareketli seyrini sürdürüyor.

Gram altın 5 bin 353 lira, ons altın ise 3 bin 969 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altının yönü ise bu akşam 21.00'de açıklanacak Fed kararına bağlı olarak şekillenecek.

ALTINDA FED ETKİSİ

Ekonomistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu akşam açıklayacağı para politikası kararlarının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Piyasalar, Fed’in politika faizini 25 baz puan düşüreceği beklentisiyle hareket ediyor.

Analistlere göre, Fed’in faiz indirimine gitmesi durumunda güvenli liman olarak görülen altına talep zayıflayabilir.