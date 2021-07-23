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Gramda ciddi düşüş! Altın fiyatları 23 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Gramda ciddi düşüş! Altın fiyatları 23 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Anlık olarak değişen altın fiyatları, Kurban Bayramı’nda da merak ediliyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte 23 Temmuz 2021 altın fiyatları...