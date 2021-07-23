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- Gramda ciddi düşüş! Altın fiyatları 23 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Gramda ciddi düşüş! Altın fiyatları 23 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 23.07.2021 - 09:57
Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaş tarafından Kurban Bayramı süresi boyunca merak ediliyor.
Geçtiğimiz haftalarda 500 lira üzerinde seyreden gram altın fiyatları 23 Temmuz 2021 Cuma günü 497 liradan işlem görüyor.
Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte 23 Temmuz 2021 altın fiyatları...
23 TEMMUZ 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ALTIN ONS
Altın ONS alış: 1.806,83
Altın ONS satış: 1.807,17
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış: 497,53
Gram altın satış: 497,62
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış: 807,00
Çeyrek altın satış: 825,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 3.222,00
Cumhuriyet altını satış: 3.387,00
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış: 1.613,00
Yarım altın satış: 1.650,00
REŞAT ALTIN FİYATI
Tam altın alış: 3.254,47
Tam altın satış: 3.319,95
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar bilezik satış: 454,96
22 Ayar bilezik alış: 459,60