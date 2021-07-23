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    Gramda ciddi düşüş! Altın fiyatları 23 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Anlık olarak değişen altın fiyatları, Kurban Bayramı’nda da merak ediliyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte 23 Temmuz 2021 altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2021 - 09:57
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    Gramda ciddi düşüş! Altın fiyatları 23 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaş tarafından Kurban Bayramı süresi boyunca merak ediliyor.

    Geçtiğimiz haftalarda 500 lira üzerinde seyreden gram altın fiyatları 23 Temmuz 2021 Cuma günü 497 liradan işlem görüyor.

    Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte 23 Temmuz 2021 altın fiyatları...

    23 TEMMUZ 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış: 1.806,83

    Altın ONS satış: 1.807,17

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış: 497,53

    Gram altın satış: 497,62

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış: 807,00

    Çeyrek altın satış: 825,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış: 3.222,00

    Cumhuriyet altını satış: 3.387,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış: 1.613,00

    Yarım altın satış: 1.650,00

    REŞAT ALTIN FİYATI

    Tam altın alış: 3.254,47

    Tam altın satış: 3.319,95

    22 AYAR BİLEZİK

    22 Ayar bilezik satış: 454,96

    22 Ayar bilezik alış: 459,60

     

    Gramda ciddi düşüş! Altın fiyatları 23 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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