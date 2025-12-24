Grand Kartal Otel faciasında yaşamını yitiren 78 kişi anısına hatıra ormanı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasının yankıları sürüyor.

Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangında, 78 kişi yaşamını yitirmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı.

FİDAN DİKİM TÖRENİ DÜZENLENDİ

Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında yaşamını yitiren 78 kişi anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunun yakınındaki Yumrukaya köyü mevkiinde belirlenen alanda, olayda vefat eden 78 kişinin isminin yer aldığı fidanlar hazırladı.

Hayatını kaybedenlerin isimlerinin bulunduğu tabelanın da asıldığı bölgede, hazırlıkların ardından fidan dikim töreni düzenlendi.

"ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN"

Törene; Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, hayatını kaybedenlerin yakınları ve orman personeli katıldı.

Vali Aydın, burada yaptığı konuşmada, 21 Ocak'ta Kartalkaya'da çıkan otel yangınında ebediyete irtihal eden çok kıymetli canların ve kardeşlerin hatıralarını Bolu'da yaşatmak adına Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hatıra ormanı oluşturulduğunu söyledi.

Meslek yaşantısında birçok kez ağaç dikme törenine katıldığını belirten Aydın, "Bu, onların arasında en anlamlısı, geleceğe iz bırakanı olacak benim belleğimde." dedi.

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin de Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarına vefalarından dolayı teşekkür ederek, "Ölmüşlerinin ruhu şad olsun. Allah onlara ve evlatlarına uzun ömür versin. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

"ALLAH KİMSENİN BAŞINA BÖYLE BİR HADİSE VERMESİN"

Gültekin'in kayınpederi Murtaza Özkoç ise ne söyleyeceğini bilmediğini dile getirerek, "Bizleri yaktı bunlar. Allah kimsenin başına böyle bir hadise vermesin. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Kızım ve damadım mahvoldu. Ne diyeceğimi bilmiyorum, Allah bize de sabır versin. Elden bir şey gelmiyor. İki ocağı söndürdü. Ne diyeyim, 8 çocuğu böyle kaybettik." ifadelerini kullandı.

Protokol üyeleri ve aileler, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın yaptığı duanın ardından fidanları toprakla buluşturdu. Fidan dikimi esnasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.