Grand Kartal Otel'i sahibi Ergül: Bilseydim oteli kapatırdım

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın 2'nci duruşması bugün görülüyor.

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen davanın 2'nci duruşmasına; 19'u tutuklu 32 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katılıyor.

Sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında savunmalarını yapıyor.

"YANGININ HIZLA YAYILACAĞINA BİLSEM OTELDE KALIR MIYDIM"

Savunması için söz hakkı verilen sanıklardan Halit Ergül'ün damadı ve otelin yönetim kurulu üyesi Emir Aras, "Ben bu otelde yangının hızla yayılacağını bilsem kendi çocuğumu, eşimi otelde kaldırır mıyım? Ben kendim kalır mıyım? Görüntülerin ben çıkacağını biliyordum, ben bağırdım sandım, öyle hatırlıyorum. Çıkarken 'Yangın var' diye bağırdım. Kamera bizi arkadan çekiyor.

Koridorun sonunda duman var, ben o dumana odaklanmışım. Hatta konuşma kayıtlarında çıktı ben 'Alarmı açın' demişim. Bunu hatırlamadığım için mahkeme huzurunda dememiştim ama kayıtlarda çıktı." dedi.

Aras'ın sözlerine müştekiler, "Ses çıkartsanız bizim canlarımız yaşayacaktı. Katiller" diyerek tepki gösterdi.

"BİLSEYDİM OTELİ KAPATIRDIM "

Otelin sahibi Halit Ergül ise "Bu olayın olabileceğini bilseydim, ne ortaklarım, ne misafirlerim, ne eşim, ne çocuklarım, ne de kendim kalırdım, bu oteli kendim kapatırdım." dedi.

Ergül'ün savunması sırasında salonda tansiyon yükseldi. Bazı taraflar, "Katil" diye bağırdı.

"KENDİ ÇOCUKLARINIZI KAÇIRDINIZ"

Halit Ergül'e, "Otel müdürüyle ya da başkasıyla, 'Misafirleri uyandırmayın, yangını söndürün' tarzında bir haberleşmeniz oldu mu?" diye de soruldu.

Ergül, bu soruya, "Kesinlikle öyle bir konuşmam olmadı." şeklinde cevap verdi.

Bu sırada salondan birisi, "Evet çünkü kendi çocuklarınızı alıp kaçtınız." şeklinde cevap verdi.

"BENİM BU OLAYDA 'OLURSA OLSUN' DEMEM MÜMKÜN DEĞİL

Mütalaada, aralarında Halit Ergül'ün de bulunduğu 7 sanığın, tespit edilen hayati riskleri bilmelerine rağmen "olursa olsun" mantığıyla hareket ederek öngördükleri neticeyi kabul ettikleri vurgulanmıştı.

Buna ilişkin Ergül, "Benim burada bu olayda 'olursa olsun' demem mümkün değil. Kendim de kalıyorum, misafirlerim kalıyor, eşim, çocuklarım, torunlarım kalıyor. Mümkün değil böyle bir şey demem." ifadelerini kullandı.

17 SANIĞIN SAVUNMALARI BİTTİ

Ergül ile Aras'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın savunmaları tamamlandı.

Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.