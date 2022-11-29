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    Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card çekiliş başvuru sonuçları açıklanma tarihi

    Green Card sonuçları yakından takip ediliyor. Yeşil Kart için başvurular 5 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleşmişti. Peki Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?
    • 29.11.2022 - 14:50
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    Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card çekiliş başvuru sonuçları açıklanma tarihi

    Green Card çekiliş sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Green Card başvuruları 8 Kasım tarihinde sona ermişti. Şimdi ise heyecanla çekiliş sonuçları beklenmekte. Peki Green Card çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Green Card çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Green Card çekiliş sonuçlarının 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanması beklenmekte. İlgiyle takip edilen sonuçlar duyurulduktan sonra www.dvlottery.com sayfası üzerinden erişilebilecek.

    Green Card başvurusu nasıl yapılır?

    Amerika'ya gitmek isteyenler için oldukça önemli olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önemli oluyor. Green Card sahibi olmayan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olmakta. Ayrıca Gren Card'ın sağladığı birçok avantaj bulunmaktadır. Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan faydalanabilirler. Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekmektedir.

    Aynı zamanda çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card elde edilebilir. Bir diğer yöntem de, özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir.


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