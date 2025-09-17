Grip aşısı başladı mı, kimler yaptırabilir 2025? Grip aşısı ücretsiz mi?

Türkiye'de havaların soğumasıyla birlikte grip vakalarında artış yaşanıyor.

Özellikle risk grubunda yer alan kişiler, grip aşısının ne zaman uygulanmaya başladığını ve kimlerin ücretsiz yararlanabileceğini merak ediyor.

Sağlık Bakanlığı her yıl olduğu gibi 2025 yılında da grip aşısı uygulamalarını eylül ayından itibaren aşamalı şekilde başlattı.

Grip aşısı yaptırmak isteyenler; başladı mı, ücretsiz mi, kimleri kapsıyor sorularını gündeme taşıdı.

İşte, 2025 grip aşısı hakkında bilgiler...

GRİP AŞISI BAŞLADI MI 2025

Grip aşısı, sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte eczaneler ve aile hekimliklerine dağıtılmaya başlandı.

Uzmanlar, aşı için en uygun dönemin Eylül – Kasım ayları arası olduğunu belirtiyor. Bu dönemde aşı yaptırmak, kış aylarında gripten korunmada daha etkili oluyor.

KİMLER YAPTIRABİLİR

2025 yılı için grip aşısı öncelikli olarak şu risk gruplarına öneriliyor:

65 yaş ve üzeri bireyler

Kronik hastalığı olanlar (KOAH, astım, kalp yetmezliği, diyabet vb.)

Bağışıklık sistemi zayıf kişiler

Hamileler

Sağlık çalışanları

Bu grupta yer alan vatandaşların aşıyı ihmal etmemeleri gerektiği vurgulanıyor.

GRİP AŞISI ÜCRETSİZ Mİ

Sağlık Bakanlığı, risk grubundaki vatandaşlara grip aşısını ücretsiz olarak sunuyor. Bunun dışında kalan kişiler ise aşıyı eczanelerden temin ederek ücretli olarak yaptırabiliyor.

2025 yılında grip aşısı fiyatı, markaya göre değişiklik gösterebiliyor.