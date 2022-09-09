GSB 2981 destek personeli alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 2 bin 981 destek personeli alınacağını açıkladı.İşte detaylar..

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ile alakalı açıklama yapıldı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 bin 981 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "GSB Ailemiz Büyüyor! 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımımıza ilişkin başvurular 10-15 Eylül 2022’de e-devlet kapısından gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun!" ifadelerine yer verdi..

GSB destek personeli alımları ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 10-15 Eylül tarihleri arasında başlayacak.Başvurular e-devlet kapısı üzerinden yapılacak.

Başvuru şartları nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve özel koşulları henüz açıklanmadı.Başvuru şartları duyurunun yayımlanmasıyla birlikte belli olacak. Personel alımı kılavuzu "https://pgm.gsb.gov.tr/" internet adresinden yayınlanacak.

