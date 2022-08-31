GSB kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? GSB personel alımı kura sonuçları..

GSB kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? GSB personel alımı kura sonuçları..

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura çekiminin ne zaman yapılacağı büyük merak konusu oldu.İşte kura çekiminin yapılacağı o tarih..

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura çekimi için beklenen gün geldi.Kura çekiminin ne zaman ve saat kaçta yapılacağı merak uyandırdı.

Binlerce kişinin gündeminde olan GSB personel alımı başvuruları 8 Ağustos ile 12 Ağustos tarihleri arasında yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacak.

Başvuru yapan adaylar kura çekiminin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.Peki GSB personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak.İşte cevabı..

Kura çekimi ne zaman yapılacak?

Kura çekiminin ne zaman yapılacağı bakanlık tarafından açıklandı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30’da Bakanlığımız Merkez Binası Konferans Salonu’nda (Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ/ANKARA) gerçekleştirilecektir. Kura çekimini izlemek isteyen adaylar, salon kapasitesi doğrultusunda izleyici olarak katılım sağlayabilecektir." ifadelerine yer verildi..