GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 GSB personel alımı başvuru sonuçları!

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 GSB personel alımı başvuru sonuçları!

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için başvuru yapan adaylar, "GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlar için personel alımı başvuruları ekim ayında gerçekleşmişti. Başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

GSB personel alımı sonuçlarının açıklanması ile birlikte sözlü mülakatlar başlayacak ve mülakat adayları belli olacak.

1200 kadın ve erkek GSB yurt yönetim personeli alımı değerlendirmeleri, KPSS P3 puan türüne göre yapılacak.

Adaylar, yaklaşık 25 gün önce gerçekleştirilen başvuruların sonuçları araştırmaya başladı. Peki GSB personel alımı başvuruları sonuçlandı mı? Ne zaman sonuçlanacak? İşte 2022 GSB başvuru sonuç sorgulama…

GSB personel alımı başvuruları açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 25 gün önce gerçekleştirilmişti. Henüz personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Sonuçlar nereden sorgulanır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurularında olduğu gibi sonuçlar da e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Bakanlıktan sonuçlar ile ilgili duyuru geldiğinde adaylar e-Devlet'e T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapacak. Ardından sağ üst bölümde bulunan arama kısmında Gençlik ve Spor Bakanlığı yazılarak güncel işlemlere ulaşarak sorgulama işlemini yapabilirsiniz.