GSB yurtlarında kalan depremzedeler hizmetlerden memnun Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek çevre illerdeki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında konaklayan afetzedeler, verilen hizmetlere ilişkin duydukları memnuniyeti, "Kendi evimizde gibiyiz." şeklinde dile getirdi.

AA & Ensonhaber

Türkiye seçim hazırlıklarını sürdürürken, depremzedeler için mücadele etmeyi bir an olsun bırakmıyor.

Bu kapsamda 6 Şubat'tan bu yana enkaza dönen kentler hızlıca ayaklandırılırken, vatandaşların da barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılandı.

Kimileri bölgedeki çadır ve konteyner kentlere yerleştirilirken, kimileri de farklı kentlerdeki yurtlara yerleştirildi.

Kira ve eşya desteği ile birlikte vatandaşlara yeni konaklama imkanı sağlandı.

GSB yurtları depremzedelere hizmet veriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) da yurtlarda kalan depremzedeler için tek yürek oldu.

GSB yurtlarında hizmet verilen depremzedelerin; barınma, yemek, içecek gibi temel ihtiyaçları gideriliyor. Yurtlarda, depremden etkilenen vatandaşlar için ayrıca birçok etkinlik, eğitim, sosyal ve sportif faaliyet yürütülüyor.

Vatandaşlar hizmetten memnun

Bu kapsamda misafir edilen vatandaşlar, verilen hizmetlere ilişkin duydukları memnuniyeti dile getirdi.

GSB yurtlarında ihtiyaçlarını gideren depremzede vatandaşlar, yapılan kısa söyleşilerde şu şekilde görüşlerini aktardı.

"Hizmetleri sonsuz"

Gaziantep'ten Emine Taşdemir:

GSB yurduna Gaziantep'ten torunlarımla birlikte geldim. Yurttakiler sağ olsun bize kapılarını açtılar. Allah razı olsun, üç öğün yemeğimizi veriyorlar. Hizmetleri sonsuz... Hastanemize kadar var. Allah'tan artık ne isteyelim. Çok şükür, teşekkür ediyorum kendilerine.

"Bütün vatandaşların ihtiyacı gideriliyor"

Hatay'dan Hanife Erdoğan:

GSB yurduna Hatay'dan geldim. Süreç boyunca personelden, en baştakine kadar hepsinden Allah razı olsun. İmkanlar dahilinde hiçbir isteğimiz reddedilmiyor. Bütün vatandaşların ihtiyacı gideriliyor. Bu konuda kendilerine çok teşekkür ederiz.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Kahramanmaraş'tan Serdar Oğuzhan:

Buraya 8 kişilik bir aile olarak geldik. İmkanlarımız gayet iyi. Allah devletimize zeval vermesin. Şu anda gençlik merkezinin düzenlediği bir etkinliğe geldik. O etkinlik çerçevesinde lunaparka, oyun alanlarına geldik. Oğlumu, kızımı oynatıyorum. Biraz olsun depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz.

"Gayet kendi evimizde gibiyiz"

Adıyaman'dan depremzede Veysel Pekaydın:

Burada evimizde gibiyiz. İçerisinin sıcaklığı iyi, sıcak suyumuz var. Yemeğimiz veriliyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Çocuk bezinden, mamasına kadar genel zaruri ihtiyaçlarımızın hepsi karşılanıyor. Şu anda gayet kendi evimizde gibiyiz. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.

"Sağ olsunlar bizi burada kabul ettiler"

Hatay'dan Gülistan Ceylan:

Hatay'da evim yıkıldı. Sonra sağ olsunlar bizi burada kabul ettiler. Allah razı olsun müdürlerimiz çok iyi, çok ilgileniyorlar, çok iyi bakıyorlar.

"Çok şükür burada bize yuva açtılar"

Yine Hatay'dan Pördiye Cellat: