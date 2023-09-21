Gülben Ergen, Atatürk'e saygısızlık yapan gence beddua etti Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan gence beddua etti. Ergen daha sonra bununla da yetinmeyerek, "Tutuklanması yetmez, sınır dışı edilsin" paylaşımında bulundu.

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Geçtiğimiz gün Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan bir gencin videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Dolaşıma giren video kısa sürede tepki çekti.

Videoda yer alan lise öğrencisi 17 yaşındaki şüpheli A.E.S., İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

A.E.S., sevk edildiği adli makamlarca "halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklandı.

Uygunsuz hareketlerde bulunan liseli tutuklandı: Gülben Ergen'in nefreti bitmedi

Yaşananların ardından kamuoyunda çeşitli isimlerden konuyla ilgili paylaşımlar geldi.

Bu isimlerden biri de şarkıcı Gülben Ergen oldu.

Ergen, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda yaptığı hareketle tepki çeken gence beddua etti.

Beddua etti: Nefesi boğazına tıkansın, çıkamasın inşallah şerefsiz

Ergen, "Nefesi boğazına tıkansın, çıkamasın inşallah şerefsiz" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının bu ifadeleri sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

Ergen daha sonra yaptığı paylaşımda lise öğrencisinin sınır dışı edilmesi gerektiğini belirtti.

"Tutuklanması yetmez, sınır dışı edilsin"

Ergen bu kez de, "Bu saygısız, minnetsiz, edepsizin tutuklanması yetmez! Sınır dışı edilsin! O sırıtan yüzü gülmez bilemez olsun" dedi.

Ergen'in sözleri kısa sürede hızla yayılınca tepkiler de beraberinde geldi.

Vatandaşlar, Ergen'e kendisinin de çocukları olduğunu hatırlattı.