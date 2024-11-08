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Haber Merkezi

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran bilmecesi henüz çözülemedi.

Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü merak ediliyor...

Soruşturma kapsamında da anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar, dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Diyarbakır'da görülen duruşmaya katılan isimlerden birisi de Gülben Ergen oldu.

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TEPKİ ALDI

Narin davası için dün Diyarbakır'a giden ve duruşma salonuna alınan Gülben Ergen'e bazı avukatlar tepki gösterdi. Salona alınmayan avukatlar, Ergen'in içeride olduğunu öğrenince adliye koridorlarını karıştırdı.

Duruma tepki gösteren avukatlar, "Gülben Ergen'in ne ayrıcalığı var?" "Avukatlar buradayken Gülben Ergen nasıl giriyor?" "Duruşmaya girmek için Gülben Ergen mi olmak gerekiyor?" "Gülben Ergen nasıl girebiliyor?" diye sordu.

AÇIKLAMA YAPTI

Gelen tepkilerin üzerine Gülben Ergen, X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve sahada olduğunu söyledi. İzin aldığını da belirten Ergen'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"ÜNÜMLE BURADA DEĞİLİM"