Güldal Akşit kimdir? Eski Turizm Bakanı Güldal Akşit'in biyografisi

Siyaset hayatının uzun soluklu ve başarılı isimlerinden olan eski bakan ve AK Parti kurucu üyelerinden Güldal Akşit, hayatını kaybetti. Hayatı ve kariyeri merak edilen Güldal Akşit kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından, AK Parti'nin kurucu üyesi ve eski devlet bakanı Güldal Akşit'ten acı haber geldi.

Koronavirüse yakalanan ve üç hafta önce hastaneye kaldırılan 1960 doğumlu Güldal Akşit hayatını kaybetti.

Siyasetçi, bakan ve avukat kimliğiyle tanınan Akşit, birçok görev ve hizmette bulundu.

Ölüm haberi üzerine hayatı ve kariyeri araştırılan Güldal Akşit kimdir, detaylar haberimizde...

GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?

1960 Malatya’da doğumlu Güldal Akşit, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmesinin akabinde serbest avukat olarak çalışma hayatına başladı.

14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Akşit, 22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili,58. Hükümette Turizm Bakanı, 59. Hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği yapan Akşit, 9 Nisan 2009 tarihinde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına seçildi.

12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevi yapmıştır.

Türkiye’de Kadın Hakları ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerde ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalık yaratılması açısından önemli katkılarda bulunmuştur.

Ayrıca STK’larla Devlet arasındaki ilişkilerin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olmuştur.

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006 tarihinden bu yana yürümekte olan Akşit, 08 Temmuz 2011 – 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevi yapmıştır.

AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olarak siyasi çalışmalarına devam etti.

Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi gören 61 yaşındaki Güldal Akşit, 3 Aralık 2021'de hayata gözlerini yumdu.