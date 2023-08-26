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Güler Sabancı'dan hastane ziyareti Abone Olun

Güler Sabancı'dan hastane ziyareti Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret eden Güler Sabancı, çiftin sağlık durumuyla ilgili, "Çok şükür" açıklamasını yaptı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Yunanistan'ın Leros Adasında önceki gün tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'daki özel bir hastanede tedavileri devam ediyor. Bodrum'dan İstanbul'a aktarılan ve hayati tehlikeyi atlatan çifte, yakınlarının ziyareti de sürüyor. Ziyarete gelen isimler arasında yer alan Güler Sabancı, hastane çıkışında gazetecilere kısa bir bilgi verdi. Güler Sabancı'dan "Çok şükür" mesajı Sabancı çiftini dün olduğu gibi bugün de birçok aile üyesi ve yakını ziyarete geldi. Güler Sabancı ve Sema Doğan hastaneye gelerek ziyarette bulundu. Ziyaret sonrası hastaneden ayrıldığı esnada Güler Sabancı’ya gazetecilerin sağlık durumları nasıl şeklinde sorusuna Güler Sabancı “Çok şükür” şeklinde cevap verdi. Gözden Kaçmasın Yunan yazdı: Ali Sabancı 7 saatlik ameliyatla hayatta tutuldu Haberin Detayları Meral Akşener'den Sabancı ve Doğan ailelerine geçmiş olsun telefonu Haberin Detayları

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