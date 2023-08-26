Meral Akşener'den Sabancı ve Doğan ailelerine geçmiş olsun telefonu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kaza nedeniyle ailelerini arayarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı.

Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçenler fark etti.

İlk müdahalenin ardındna Bodrum'a getirilen çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastanede gözlem altında olan çiftin ailelerini arayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

İYİ Parti'den açıklama geldi

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Akşener'in Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği aktarıldı.

Açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral AKŞENER, deniz kazasında yaralanan Ali SABANCI ve eşi Vuslat Doğan SABANCI'nın sağlık durumları hakkında bilgi almak için, SABANCI ve DOĞAN ailelerini telefonla arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletti" ifadelerine yer verildi.