TBMM'de gerilim: CHP ve AK Partili vekiller arasında arbede yaşandı

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın 2026 yılı bütçesi üzerine konuşması sırasında gerilim yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın Özkan'ın konuşmasını bağırarak yapmasına tepki göstermesi üzerine CHP milletvekilleri ve AK Parti milletvekilleri arasında sözlü tartışma başladı.

BAĞIRARAK KONUŞMA KAVGASI

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını belirterek Genel Kurul'da yüksek sesle de konuşulabileceğini herkesin yerini bilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan da kürsüde hatip varken herhangi bir grup başkanvekilinin milletvekiline laf atmasına "Laf atmayın" diye müdahale etmekten utandığını söyledi.

GENEL KURUL'DA ARBEDE

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Adan'a "Keşke hatip kürsüden bağırırken 'Bu kadar bağırmanıza gerek yok' diye uyarsaydınız." diye cevap verirken, CHP'li Emir'e ise "Kimin ne konuşacağını, benim de ne zaman konuşacağıma Sayın Murat Emir belirleyemez." dedi.

Söz almaların ardından iki partinin vekilleri arasında arbede yaşandı. O anlar kameralara yansıdı.