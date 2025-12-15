Güllü'nün patronu Ferdi Aydın konuştu: Tuğberk de bu işin içinde

Şarkıcı Güllü'nün sır ölümüne ilişkin dava Türkiye'nin gündeminde.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak kasten yakınını öldürmek” suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Tüm oklar Gülter'e dönmüşken, Güllü’nün çocuklarını ilk suçlayanlardan biri olan eski patronu Ferdi Aydın’dan yeni iddialar geldi.

"TUĞBERK DE BU İŞİN İÇİNDE"

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'a röportaj veren Aydın, “Tuğberk’in de bu işin içinde olduğunu düşünüyorum. 6 aydır annesini öldürmek isteyen bir kadın var. Ablanın kanı yerde kalmayacak” dedi.

"KİMSE KONUŞMAYINCA ORTAYA ÇIKMAK ZORUNDA KALDIM"

Aydın şunları söyledi:

"Güllü abla ölmeden önce, birkaç gün önce bana bunu söyledi. 'Başıma bir şey gelirse oğlumdan ve kızımdandır.' Bunun için bu bize hasıl oldu. Bazen insanlara vazife olan şeyler vardır ya, ben bunu kendime vazife gördüm. Televizyona baktım, hiç akrabaları çıkmıyor. Eşi, dostu ve kardeşleri ortada yok. Kimsenin bir şey dediği yok. Mecburen kendimi ortaya atmak zorunda kaldım işin açıkçası.

"BERABER EKMEK YİYORDUK"

Ben severdim. Tabii ki işle alakalı arada tartışmalarımız olurdu. Ama genel olarak gerçekten Güllü ablanın sevdiği insanlara söylediği bir söz vardı: “Evlat.” Bir senedir beraber ekmek yiyoruz. Onun için hiçbir sorun yoktu.

"GÜLLÜ'NÜN MADDİ DURUMU ÇOK İYİYDİ"

Güllü Hanım’ın maddi durumu son dönem çok iyiydi. Şarkıları biliyorsunuz, patladı. Türkiye’nin söylediği şarkılardı. Son dönem en parlak dönemini yaşıyordu. Geçmişte tabii ki tanınıyordu ama tam para kazanacağı dönemdeydi. Allah rahmet etsin, mekânı cennet olsun, öldü.

"TUTUKLAMALARIN DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bana çok yakınlarından bir bilgi geldi. Tuğberk ayılıp bayılmaya başlamış, Sultan itirafta bulundu diye. Çok yakınlarından duydum. Daha tutuklamaların devam edeceğini düşünüyorum. Güllü ablanın katilleri kimse, bu cinayeti kim tasarladıysa hepsinin ceza almasını istiyoruz milletçe.

"CİNAYETİ PLANLAYAN EN AZ 7-8 KİŞİ VAR"

Sultan ifadesinde, Tuğyan’ın annesini bacaklarından kaldırma suretiyle kaldırıp aşağı attığını söylüyor.

Zaten her ifadelerinde farklı bir şey söylediler. Sözde birbirlerini görmemişlerdi. Şu anda birbirlerine iftira atmaya başladılar. Tuğyan, Sultan’ın yasaklı madde kullandığını söyledi. Sultan, Tuğyan’ın onu aşağı attığını söyledi. Olay bambaşka boyuta geldi. Burada cinayeti işleyen kişi sayısı iki değil. Planlayan, tasarlayan en az yedi, sekiz kişi var. Belki de on kişi var. Hepsinin bu suçtan cezalarını çekmesini istiyorum.

"ÇİĞDEM VE TUĞBERK BU İŞİN İÇİNDE"

Ben Çiğdem Hanım’dan şüpheleniyorum. Tuğberk Bey’in de bu işin içinde olduğunu düşünüyorum.

Para için yaparlar, stres için yaparlar. Bu olayın içerisinde kimse çok düzgün değil. Birilerine iki daire teklif edilmiş. Birilerine onları savunsun diye yirmi milyon TL teklif edilmiş. Para için insanlar ne yazık ki kötü şeyler yapıyorlar. Bu kötü insanları kınıyoruz.

"GÜLLÜ ABLA'YA DEFALARCA ŞİDDET UYGULAMIŞLAR"

Ben inanıyorum. Güllü ablayla defalarca karşılıklı şiddet uygulamışlar. Son altı aydır bu şiddetin ötesinde kiralık katil aramaya çalışan bir kadını gördük. Deliller koyduk, mesajlar koyduk, videolar koyduk. Altı aydır annesini öldürmek için uğraşan bir kadın varken ben hiç şüphe etmeden bu kadının katil olduğunu söyledim. Her söylediğimde de şunu dedim: “Bu bir suçsa ben suç işliyorum.” Bu kadın katildir dedim.

"KATİLLERLE AYNI MASAYA OTURMAM"

Yok, konuşmadım. Konuşmam da. Katillerle aynı masada oturmam, yemek yemem, sohbet etmem, aynı cenaze namazında namaz kılmam dedim. Beni arasalar bozardım.

"MİLYONLARCA TEŞEKKÜR MESAJI ALIYORUM"

Milyonlarca. Mesajları saymam mümkün değil. Geçen haftaya kadar dakikada yüz mesaj geliyordu, şu an dakikada iki yüz mesaj alıyorum. İran’dan, Azerbaycan’dan, İsviçre’den, Belçika’dan, Almanya’dan, dünyanın her yerinden. Yaklaşık üç yüz milyon kişi olabilir. Dünya genelinde neredeyse herkes destek veriyor. Allah hepsinden razı olsun.

"GÜLLÜ ABLA'NIN KANI YERDE KALMAYACAK"

Bu dava sonuçlanana kadar, suçlular cezasını görene kadar elimden ne geliyorsa yapacağım. Ben savcı değilim, hâkim değilim, emniyet müdürü değilim ama bir vatandaşım. Maddi manevi “abla” dediğim bir insan hunharca, parçalanarak öldürüldü. Bunu görmemek için vicdansız olmak lazım. Bu benim için onur meselesi, dava meselesi. Ablanın kanı yerde kalmayacak.

"BURADA MASUM YOK, KATİLLER VAR"

Bu masumiyet kelimesine bir tek Merve Uçanok ve yanındaki yirmi kişi inanıyor. Türkiye inanmıyor. Masum insanlar on beş yaşındaki çocuklara annesini öldürtmez. Masum insanlar insan dolandırmaz. Masum insanlar nikâhlı kocasına şantaj yapmaz. Masum insanlar silah çekip ormana götürmez. Masum insanlar yurt dışına nasıl kaçıracağını bilmez. Burada masum yok, burada katiller var.

"BANA HAYAT HİKAYESİNİ ANLATMIŞTI"

Güllü ablaya sadece çok alkol içtiğini sormuştum. O da bana hayat hikâyesini anlatmıştı. Vücuduna sigara basanları, silahla zorla alıkoyanları, şiddet uygulayanları. Onu bir ömür unutmayacağım. Çok duygusal bir konuşma yapmıştık. Böyle hatırlayacağım.