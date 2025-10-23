Güllü'nün son klibinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı

- Ünlü sanatçı Güllü, Çınarcık'ta evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
- Son klibi "Eylül Zamanı"nın kamera arkası görüntüleri, kızı ve arkadaşıyla olan anlarını içeriyor.
- Bu görüntüler, izleyicileri duygulandırdı.
26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan apartmanın 5. katında bulunan kapalı terasta Güllü (Gül Tut), kızı ve arkadaşıyla eğlenirken pencereden aşağıya düşerek yaşamını yitirmişti.
KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Güllü ismiyle tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un, 14 Eylül 2025 tarihinde Yalova’da çektiği “Eylül Zamanı” adlı şarkısının klibinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.
KIZI VE ARKADAŞI YER ALIYOR
Görüntülerde; Güllü’nün klip çekim süreci, kızı Tuğyan Gülter ve arkadaşları Sultan Nur Ulu ile birlikte kaydedilen anlar da yer aldı.