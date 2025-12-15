Gülşah Durbay'a veda: Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, uzun süredir kolon kanseriyle mücadele ediyordu.

Son zamanlarda durumu ağırlaşan ve entübe edilen Durbay, dün gece hayat gözlerini yumdu.

Hayatını kaybeden Durbay için ilk tören, belediyenin önünde yapıldı.

ÖZGÜR ÖZEL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Durbay'ın ölümüyle sarsılan ve "Evladımı kaybetmiş gibiyim." diyen Özel, belediye önünde düzenlenen törende de bir konuşma yaptı.

Özel, konuşma sırasında gözyaşlarına boğuldu ve Durbay'ı kaybetmenin acısından bahsetti.

Özel, gözyaşlarına boğulduğu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"KOŞA KOŞA YAŞADI"

Uzaktan yakından gelen bütün dostlarımız bu acı günümüzde bize yalnız bırakmadıkkları için teşekkür ediyorum. Gerçekten insan siyasete atılırken insan bu kadarını göze alamıyor, daha 6 ay önce hep birlikte kardeşimi Ferdi Zeyrek'i Gülşah'ın da gözyaşlarıyla yolcu ettik. Biraz önce Gülşah'la birlikte Ferdi'nin önünden geçtik buraya geldik.



Gülşah çok iyi bir CHP'li ailenin evladı. 2019 yılında ben adayken 21 yaşındaydı ve bu partide koşturuyordu. Koşa koşa yaşadı, koşa koşa çalıştı. 2014'te ben büyükşehir adayıydım. Öğleye kadar Saruhanlı'da koşardı, öğleden sonra gelir benimle koşardı.



Dedim Gülşah kızım Saruhanlı'da işini yap. Olur mu başkanım derdi. Geçen kendisini burada tebrike geldiğimde hatırlattım. 2014'te bu binayı birlikte gezmiştik. O bu binada gençlik kolları başkanı olarak girip kapıları çalıp, Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Özgür Özel deyip beni tanıtırdı.

"SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN BİR HİKAYEN OLACAK DERDİ"

Onunla tanıştırır, bundan bilmem ne yapar. Böyle koşa koşa koşa hepimizden önde koşa koşa bir sürü görev yaptı bu parti için. Bu kırmızı yelekliler dedikleri şu

Manisalılar kimi bilir kimi bilmez. Birisi Lal, İzmir'de 9 ya da 10 belediye başkanı kırmızı yelekli. Bunlar bizim gençlik kollarının yelekleri. Çankaya Belediye Başkanı burada Gülşah'ın arkadaşı. İzmir'den 9-10 belediye başkanı burada.



Tuzla burada, Kadıköy burada. Hepsi CHP Gençlik Kolları'nın neferleri bunlar, şimdi Türkiye'nin en büyük ve en önemli ilçelerini yönetiyorlar. Bu Gülşah gençlik kollarıyla irtibatı çok. Tabii bir de böyle Büyükşehir'den Gençlik Kollarıyla sürekli çok yakınlar geliyorlar gidiyorlar.



Ağzında bir laf vardır Gülşah'ın. Mesela seçimi kaybediyoruz. Değerlendirme toplantısı yapıyoruz veya niye kaybettik falan. Der ki bir seçimi kazanmak için bir hikayen olacak. Bizim bu seçimde hikayemiz yoktu.



O yüzden kazanamadık derdi. Bu sefer çok heyecanlı hatta Saruhanlı'ya kayıtlı, burası çok aklından geçmiyor. Ama biz de bir kadın belediye başkanı olsun istiyoruz.

"BU HİKAYEYİ YAZACAĞIZ BAŞKANIM" DEDİ

Gülşah başarır diye istiyoruz. Onu konuştuğumuz sırada bana dedi ki kazanırız dedi Ferdi Ağabey ile kazanırız falan dedi. Dedim hikayemiz var mı bu sefer? Dedi ki bu sefer bir hikayemiz var. Genel Başkanım memleketini kazanacağız.



Bu sefer bu hikayeyi yazacağız. Genel Başkanım dedi. Ben de dedim ki bir hikaye daha yazarız. İşte ya ister diler ki burası eski Manisa yani biz Manisa Belediye Başkanı adayı olduğumuzda bu binaya aday oluyorduk eskiden.

"ÇOK ACIKLI BİR HİKAYE YAZDIK BİZ"

Dedim ki Şehzadeler gibi bir yeri bir kadınla kazanırız. Yazacağız o hikayeyi Genel Başkanım dedi. Geçen gün Lale aradı. Bugün de babası cenaze arabasının içinde aynı şeyi anlatıyor.



İkisine de demiş ki çok acıklı bir hikaye yazdık biz demiş. Çok acıklı bir hikaye yazdık demiş. Son en son ağzından çıkan bu. Bu hikaye yazma lafı bitmedi bitmedi bitmedi, burada bitti. Öyle bitti.



Hepimizin başı sağ olsun. Yani ve bir yerde dursun artık. Ömrümüzde, hayatımızda bir sefer.

CENAZE NAMAZI KILINACAK

Gülşah Durbay'ın naaşı, on binlerce vatandaşın katılımıyla Hatuniye Camii’ne ulaştı.

Burada, cenaze namazı kılınacak.