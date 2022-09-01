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    Gülşen ezanı duyunca konseri durdurdu

    İmam hatiplilere söylediği sözler nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanan, ardından cezası ev hapsine çevrilen şarkıcı Gülşen, bu sefer de ezan okunurken konserini durdurduğu görüntüler yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 17:01
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    Gülşen ezanı duyunca konseri durdurdu

    Ünlü şarkıcı Gülşen, aylar önceki bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı tepki toplamıştı.

    Gülşen, " İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." demişti.

    Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı " Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı.

    Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

    Tutuklanan şarkıcı Gülşen, cezaevinde geçirdiği 4. günde tahliye oldu.

    Gülşen ezanı duyunca konseri durdurdu #1

    Ev hapsi kararı verildi

    Avukatlarının tutukluluğa itirazı kabul edilirken, şarkıcı hakkında ev hapsi ile şartlı tahliye kararı verildi.

    Ev hapsi şartıyla geçtiğimiz günlerde tahliye edilen şarkıcı Gülşen'in, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" konserinde çekilen yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

    Ezanın bitmesini bekledi

    Haber Global'in aktardığı görüntülerde ünlü şarkıcı, ezana hassasiyet göstererek yeni şarkısını söylemek için ezanın bitmesini bekledi.

    "Ezanı dinleyelim sonra devam edelim"

    Kaydedilen görüntülerde Gülşen, "Tam zamanında söylemişim (ezanı) dinleyelim ve devam edelim olur mu?" dediği duyuldu.

    Gülşen ezanı duyunca konseri durdurdu

    Gülşen ezanı duyunca konseri durdurdu #2

    Gülşen ezanı duyunca konseri durdurdu #3


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