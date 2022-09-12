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    Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı

    Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı

    4 günlük cezaevi sürecinin ardından 'konutu terk etmeme' şartıyla salıverilen şarkıcının ev hapsi kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 12:29
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    Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun, 30 Nisan 2022 tarihinde Ataşehir'de verdiği konser sırasındaki görüntüler Türkiye gündemini sarstı.

    Şarkıcının, söz konusu konserde "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadeleri, 24 Temmuz günü ortaya çıktı.

    Görüntülerin ardından tepki yağmuruna tutulan şarkıcı, kısa süre içerisinde tutuklandı.

    Ardından cezaevi süreci başlayan Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde 4 gün geçirdikten sonra ev hapsi cezasıyla salıverildi.

    3 yıla kadar hapis talebi

    Bu sırada avukatlar, şarkıcının ev hapsinin de kaldırılması için çalışmalara başlarken, Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Gülşen’in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

    Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor VİDEO ARŞİV

    Ev hapsi kaldırıldı

    Gülşen'in 21 Ekim tarihinde hakim karşısına çıkması beklenirken, bir son dakika gelişmesi daha yaşandı.

    Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında verilen ev hapsi cezası kaldırıldı.

    Haftada bir imza atacak

    Gülşen'in ev hapsi son bulurken, yurt dışına çıkış yasağı devam ediyor.

    Bir diğer yandan da şarkıcının, her hafta perşembe günü karakola giderek imza atması gerekecek.

    Şarkıcı Gülşen in ev hapsi kaldırıldı #1

    Şarkıcı Gülşen in ev hapsi kaldırıldı #2

    Şarkıcı Gülşen in ev hapsi kaldırıldı #3


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