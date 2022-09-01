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Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi

Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi

4 günlük cezaevi sürecinin ardından şartlı tahliye olan Gülşen, ev hapsi cezasının kaldırılması için itirazda bulundu. Yapılan değerlendirme sonucunda ev hapsinin devamına karar verildi.