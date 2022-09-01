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    Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi

    Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi

    4 günlük cezaevi sürecinin ardından şartlı tahliye olan Gülşen, ev hapsi cezasının kaldırılması için itirazda bulundu. Yapılan değerlendirme sonucunda ev hapsinin devamına karar verildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 17:17
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    Aylar önce gerçekleştirdiği konserinde, imam hatiplileri hedef alan Gülşen Çolakoğlu, gündemde yankı uyandırmıştı.

    "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." cümlesinin ortaya çıkması ardından apar topar emniyete götürülen Gülşen, bir süre sonra adliyeye sevk edildi.

    Buradaki işlemlerinin ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan cezaevine gönderilen şarkıcı, 4 gün boyunca tek kişilik koğuşta kaldı.

    Avukatların itirazı sonucunda ise şarkıcı, ev hapsi şartıyla cezaevinden salıverildi.

    Ev hapsi itirazı reddedildi

    Bu kez de Gülşen'in ev hapsini kaldırmayı hedefleyen avukatlar kolları sıvadı.

    Savcılığa gönderilen dilekçe sonucunda, şarkıcı Gülşen'in talebi reddedilerek ev hapsinin devamına karar verildi.

    Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor VİDEO

    Gülşen in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi #1

    Gülşen in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi #2

    Gülşen in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi #3


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