Gülşen'in ‘imam hatip’ davası ertelendi

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle 3 yıla kadar hapsi istenen Gülşen’in yargılandığı davada dosya, mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi. Duruşma tarihi 1 Mart olarak belirlendi.

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, Ataşehir'de verdiği bir konser sırasında imam hatip liseliler için “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.” dedi.

Gülşen, bu sözlerinin ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı, sonrasında da tutuklandı.

Yurt dışı yasağı kalktı

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde 5, kendi evinde 15 gün olmak üzere toplamda 20 gün hapiste kalan Gülşen, tahliyesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı için itirazda bulundu.

3 yıla kadar hapsi istenen Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağını 250 bin TL'lik güvence miktarı yatırılması karşılığında kaldırdı.

Aylar sonra sahne aldı

Kararla birlikte soluğu İspanya’da alan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde aylar sonra sahne aldı.

Bugün de Gülşen’in yargılandığı davanın duruşması vardı.

‘İmam hatip’ davası

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya 3 şikayetçi katıldı.

“Seyirciye dönerek, alkış tutturup hakaret etmiştir”

Duruşmada söz alan müşteki Eren Yıldırım, “Şahsa kızgınım, seyirciye dönerek halka alkış tutturup hakaret etmiştir. İmam hatipleri hedef göstermiş ve hakaret etmiştir. İtibar suikastine maruz kaldım. Ben imam hatipli olarak özrünü kabul etmiyorum. Şikayetçiyim." dedi.

“Sanık, sesinden çok kıyafetleriyle gündeme gelmektedir”

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği avukatı Sezgin Koç ise “Sanık söylediği sözleri kabul ediyor. Sanık şarkıcı olduğunu iddia etmektedir ancak sesinden çok kıyafetleri ve doğal olmayan cinsel yönelimleri desteklemesiyle gündeme gelmektedir. Ülkede milyonlarca imam hatipli vardır. Bir kişi bu ifadeyi kullanırsa, binlerce kişinin zarar göreceği açıktır. Sanığın beraat etmesi halinde, herhangi bir kişinin ‘toplulukta sapık dersem benim yargılanmamı gerektirecek bir durum olmayacak’ diye düşünecektir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz.” şeklinde konuştu.

"Paramızı iade edin"

Gülşen'in avukatı Emek Emre de “Yurt dışı çıkış yasağı, ağır ceza mahkemesinde kaldırıldı. Mahkemeden güvence bedeli olarak verilen paranın iade edilmesini talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

DHA'nın haberine göre mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcıya gönderdi.

İade talebi reddedildi

Mahkeme, güvence bedelinin iade edilmesi talebini reddederek, eksiklikleri giderilmesi için duruşmayı 1 Mart 2023 tarihine erteledi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 702 kurum ve kişi, 'müşteki' olarak yer aldı.

Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de bulunuyor.

İddianamede, Gülşen Çolakoğlu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.