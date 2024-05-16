Gültan Kışanak, 7,5 yıl sonra cezaevinden tahliye edildi 6-8 Ekim olayları davasında tutuklu bulunan HDP'li Gültan Kışanak, 12 yıl hapis cezası verildikten sonra yattığı süre nedeniyle Kocaeli'de tutulduğu cezaevinden tahliye edildi.

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DHA

"Kobani olayları" olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen, 37 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin, aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Gültan Kışanak, 12 yıl hapis cezası aldı, tahliye edildi

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti sanıklar hakkındaki kararını açıkladı. Kararda, Selahattin Demirtaş 42, Yüksekdağ 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Diyarbakır eski Belediye Başkanı Gültan Kışanak hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 12 yıl hapis cezası verilirken, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyeleri kararlaştırıldı.

Kışanak: "Kumpası devam ettiren bir karar"

Kocaeli 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Kışanak, kararın ardından bugün tahliye edildi. Kışanak’ı avukatları, partililer ve yakınları karşıladı. Cezaevi önünde açıklama yapan Kışanak,

Ne yazık ki kumpası devam ettiren bir karar çıktı. Arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşamadılar. O nedenle hepimiz çok buruk bir durumdayız. Figen Başkan'ın çok çok selamları ve sevgileri var herkese. Kucak dolusu selamları ve sevgileri var

dedi.

"Özgür yaşamak istiyoruz"

"Bizim aslında tahliyeye değil, özgürlüğe ve barışa ihtiyacımız var" diyen Kışanak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Umarım hep beraber bu ülkede tüm sorunları özgürlük temelinde çözecek bir mücadeleyi birlikte yürütüp kazanacağız. Mesele bir davayı kazanmak ya da tahliye olmak değil. Mesele bu ülkenin sorunlarını çözebileceği bir ortamı yaratmak. Kadınların özgür olduğu, halkların özgür olduğu, inançların özgür olduğu, kimliklerin sorun olmadığı, dillerin sorun olmadığı bir ülkede yaşamak istiyoruz. İçeride ya da dışarıda özgür yaşamak istiyoruz. Dışarıda olmanın tek başına özgürlük olmadığını biliyorum. Hukukun, adaletin, barışın olmadığı bir yerde özgürlüğün ne yazık ki doyasıya hiçbirimiz teneffüs edemiyoruz. Ben bütün bir Türkiye için, halklarımız için, kadınlar için, çocuklar için özgür bir gelecek istiyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)