Gültekin Uysal: TBMM Başkanlığı'nda CHP'ye destek vereceğiz Meclis'te küçük ortaklarından DEVA ve Gelecek Partisi'nin destek vermediği CHP'ye, Demokrat Parti sahip çıktı.

ensonhaber.com

14 Mayıs seçimlerine CHP'nin listesinden giren DEVA, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Partisi toplam 38 vekil aldı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, oy katkısı almadan verdiği koltuklar nedeniyle Meclis'te büyük kayıp yaşadı.

Millet İttifakı'nın kazananları olan partiler, TBMM Başkanlığı için CHP'ye destek vermek yerine kendi adaylarını çıkarmayı seçti.

CHP'ye destek ise 3 milletvekili olan Demokrat Parti'den geldi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM Başkanı seçimlerinde CHP’nin aday gösterdiği CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ü destekleyeceklerini açıkladı.

"Destek kararı aldık"

Uysal, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: