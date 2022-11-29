- Haberler
- Gündem Haberleri
- Güncel akaryakıt fiyatları! 29 Kasım 2022 Benzin, motorin, otogaz ne kadar?
Güncel akaryakıt fiyatları! 29 Kasım 2022 Benzin, motorin, otogaz ne kadar?
- Haber Merkezi
- 29.11.2022 - 10:10
Varil fiyatı değişen brent petrol, pompaya yansıyor...
11 ayın en düşük seviyesini gören petrol fiyatları, bir nebze araç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.
Akaryakıt güncel fiyatları, sürücülerin yakından takip ettiği konuların başında geliyor.
Üst üste yapılan indirimin ardından güncel benzin, motorin ve gaz fiyatları araştırılıyor.
Benzine ne kadar indirim geldi, kaç lira oldu? Motorin ne kadar? Gaz litresi kaç tl? gibi sorular merak ediliyor.
İşte indirimlerin ardından akaryakıtta güncel fiyat listesi...
Motorine çifte indirim
82 kuruşluk indirim pompoaya yansırken motorine yeni bir indirim daha bekleniyor. Bu kapsamda çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruşluk bir indirimin daha yapılacak.
Güncel akaryakıt fiyatları 29 Kasım Salı 2022
İstanbul
Benzin fiyatı: 20,15 TL
Motorin fiyatı: 23,09 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 20,31 TL
Motorin fiyatı: 23,21 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 20,32 TL
Motorin fiyatı: 23,27 TL