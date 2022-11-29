Güncel akaryakıt fiyatları! 29 Kasım 2022 Benzin, motorin, otogaz ne kadar?

Akaryakıt gelen üst üste indirimlerin ardından araç sahipleri güncel fiyatları sorguluyor. Peki benzin, motorin ve gaza ne kadar, kaç TL?İşte güncel akaryakıt fiyatları 2022...

Varil fiyatı değişen brent petrol, pompaya yansıyor...

11 ayın en düşük seviyesini gören petrol fiyatları, bir nebze araç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Akaryakıt güncel fiyatları, sürücülerin yakından takip ettiği konuların başında geliyor.

Üst üste yapılan indirimin ardından güncel benzin, motorin ve gaz fiyatları araştırılıyor.

Benzine ne kadar indirim geldi, kaç lira oldu? Motorin ne kadar? Gaz litresi kaç tl? gibi sorular merak ediliyor.

İşte indirimlerin ardından akaryakıtta güncel fiyat listesi...

Motorine çifte indirim

82 kuruşluk indirim pompoaya yansırken motorine yeni bir indirim daha bekleniyor. Bu kapsamda çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruşluk bir indirimin daha yapılacak.

Güncel akaryakıt fiyatları 29 Kasım Salı 2022

İstanbul

Benzin fiyatı: 20,15 TL

Motorin fiyatı: 23,09 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,31 TL

Motorin fiyatı: 23,21 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,32 TL

Motorin fiyatı: 23,27 TL