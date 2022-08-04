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- Güncel akaryakıt fiyatları: 4 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar?
Güncel akaryakıt fiyatları: 4 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar?
- 04.08.2022 - 11:31
Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...
OPEC'in petrol arzını artırma kararının ardından 97 dolarında altına gerileyen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu.
4 Ağustos Çarşamba 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...
Son fiyat değişiklikleri
Geçtiğimiz cumartesi gününden geçerli olmak üzere LPG 30 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti.
Artış pompaya yansıdı. 2 hafta önce motorine gelen 92 kuruşluk indirimin ardından geçtiğimiz hafta benzine 50 kuruş indirim gelmişti.
Fiyat değişikliğinin ardından İstanbul'da benzinin litresi 22 lira 23 kuruşa geriledi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 22 lira 38 kuruşa geriledi.
4 Ağustos tarihli İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama akaryakıt fiyatları şu şekilde:
4 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları
İstanbul
Motorin litre fiyatı 24,46 TL
Benzin litre fiyatı 22,23 TL
LPG litre fiyatı 10,21 TL
Ankara
Motorin litre fiyatı 24,57 TL
Benzin litre fiyatı 22,38 TL
LPG litre fiyatı 10,53 TL
İzmir
Motorin litre fiyatı 24,59 TL
Benzin litre fiyatı 22.38 TL
LPG litre fiyatı 10,33 TL