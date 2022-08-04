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Güncel akaryakıt fiyatları: 4 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar?

Güncel akaryakıt fiyatları: 4 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar?

Yurt içinde bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin, mazot ve LPG'nin litre fiyatı güncellendi. İşte detaylar...