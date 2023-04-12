Güney Afrikalı kuruluş, Hatay'da depremzedelere yardım için kolları sıvadı

AA

Güney Afrikalı yardımseverler, depremzedelere yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Hope For You Foundation Derneği'nin yetkilileri, önce Kahramanmaraş ve Gaziantep'te faaliyetlerde bulundu. Şimdi de çalışmalarını Hatay'da sürdürüyorlar.

Deniz Feneri Derneği ile iş birliği içinde yardımları hazırlayan dernek yetkilileri, yaklaşık 4 bin aileye içinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu koli dağıtımına başladı.

Dernek yetkilisi Shamsuddeen Moola, depremden etkilenenlere yardımcı olmak için Hatay'a geldiklerini söyledi.

Güney Afrikalı yardımseverlerin desteğiyle geçen ay ziyaret ettikleri Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki depremzedelere de malzeme ulaştırdıklarını aktaran Moola, 4 binin üzerinde gıda kolisi dağıtımı yaptıklarını belirtti ve şöyle dedi:

Hatay'daki ve diğer depremzedelere yardım için çalışmalar yaptık. Yaklaşık 4 bin aileye ziyaretimiz olacak. Gıda kolisinde yağ, un, pirinç, çay ve hazır çorbalık malzemeler var. Çocuklara yönelik de paket hazırladık. Boyama kalemleri, oyuncaklar var.



Ekonomiye destek olsun diye tüm ürünleri biz yerel kaynaklardan aldık. Dağıtıma yeni başladık. Biz muhabbetin Türkiye'deki kardeşlerimizle devam etmesini arzuluyoruz. Bugün biz onlara yardımcı oluyoruz. İnşallah ihtiyacımız olursa onlar da bize yardımcı olurlar.