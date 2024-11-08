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Haber Merkezi

Türkiye'de hemen her alanda kaçakçılıkla mücadele sürüyor.

Bunlar arasında en ciddi boyutlarda yaşanan kaçakçılık ise elektrikte...

Özellikle Güney Doğu'da bu durum, legal elektrik kullanımdan bir daha yaygın.

Şanlıurfa, bu alanda başı çekiyor...

KAÇAK ELEKTRİK BÖLGESİ

Tüm önlem ve denetlemelere rağmen bölgede kaçak kullanımın önüne geçilemiyor.

Öyle ki bölge halkı, 7'den 70'e kaçak elektrik kullanımında uzmanlaşmış durumda.

Bu kapsamda sosyal medyaya düşen bir görüntü, izleyenleri hayrete düşürdü.

EV HANIMINDAN KAÇAK ELEKTRİK TARİFİ

Görüntülerde, orta yaşın üstünde bir ev hanımının trafoda kaçak elektrik için yaptığı işlem görülüyor.

Kablolar çeken, vidalar sıkan kadın, daha sonra trafonun kapağını yerleştiriyor.

Bu kaçak elektrik uygulamasına ilişkin video ise sosyal medyada gündem olurken bölgedeki kaçakçılık boyutları tekrar gözler önüne serildi.