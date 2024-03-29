Güney Kore'de doğum oranını yükseltme kampanyası: Çocuk yapana 75 bin dolar! Dünyanın en düşük doğum oranına sahip Güney Kore'de bir firma, çocuk yapan çalışanlarına 75 bin dolar destek vereceğini duyurdu.

ensonhaber.com

Resmi rakamlara göre Güney Kore, dünyanın en düşük doğum oranına sahip.

Ülkede faaliyet gösteren bir inşaat firması, konuyla ilgili çalışanlarına yönelik dikkat çeken bir uygulama başlattı.

Bebek başına 75 bin dolar ödeyecekler

Booyoung Group isimli firma, düzenlediği basın toplantısında çalışanlarına "her bebek sahibi olduklarında" 100 milyon Kore wonu yani 75 bin dolar ödemeyi planladıklarını duyurdu.

2021'den bu yana çocuk sahibi olan çalışanlara da ödeme yapılacak

Şirket ayrıca, 2021'den bu yana toplamda 70 bebek sahibi olan çalışanlara toplamda 7 milyar Kore wonu yani 5,25 milyon dolar nakit ödeme yapacağını da sözlerine ekledi.

Konut kiralama kampanyası da var

Hükümetin inşaat için arazi sağlaması durumunda, üç bebeği olan çalışanlara 300 milyon Kore wonu yani 225 bin dolar nakit veya kiralık konut alma arasında seçim yapma seçeneği verilecek.

Şirket konuyla ilgili açıklamasında, "Umarım doğumları teşvik etmeye ve ülkenin geleceğiyle ilgili endişelere katkıda bulunan bir şirket olarak tanınırız." diye konuştu.