Gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculukları devam ediyor: 'Buruk şekilde Türkiye'den ayrılıyoruz' Anavatanda tatillerini tamamlayan gurbetçiler, kara yolu üzerinden yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Gelirken büyük sevincin yaşandığı sınır kapılarında dönüş yolunda ise hüzün hakim.

AA

Türkiye, hareketli bir yaz sezonunu geride bırakıyor.

Yerli, yabancı turistler, gurbetçiler akın akın yurda gelerek tatillerini değerlendirdi.

Kimileri memleketlerini ziyaret etti, kimileri ise deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Gümrük yetkilileri, bu süreçte 5 sınır kapısından 2,5 milyon gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını belirtti.

Büyük bir sevinçle anavatana gelen vatandaşlar için şimdi ise dönüş vakti.

Sınır kapılarında dönüş hareketliliği

Gurbetçiler, tatillerinin sona ermesiyle bir kez daha özel araçlarıyla yollara düştü. Sınır kapılarına akın edenlerin büyük bir hüzün yaşadığı görüldü.

Kara yolunu tercih edenler en çok Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanıyor.

"Hüzünlü bir şekilde Almanya'ya geri dönüyoruz"

Almanya'ya dönen Murat Çakır, memleketi Samsun'da ailesiyle güzel bir tatil geçirdiğini söyledi.

Memleketten ayrılmanın zor olduğunu ifade eden Çakır, "Tatilde eş, dost ziyareti gerçekleştirdik. Şimdi hüzünlü bir şekilde Almanya'ya geri dönüyoruz. Tatil ne kadar uzun da olsa çabuk geçiyor. Sevinçle geliyoruz, buruk şekilde Türkiye'den ayrılıyoruz." dedi.

"Aklımız burada kaldı"

Hollanda'ya giden Murat Taş ise iznini memleketi Kahramanmaraş'ta geçirdiğini ve depremde zarar gören eviyle ilgilendiğini dile getirdi.

Türkiye'de daha uzun kalmak istediğini ancak tatil süresinin sınırlı olduğunu ifade eden Taş, "Dönüş yoluna geçtik. Aklımız burada kaldı tabii. Deprem nedeniyle evimizin etkilendiğini görmek bizi çok üzdü. Bir aylık izin çabuk geçti. Daha uzun olmasını dilerdim, inşallah seneye uzun kalacağız." ifadelerini kullandı.

Memleketi Kayseri'de tatilini geçirdikten sonra Almanya'ya dönmek için yola çıkan Efendi Toprak da gurbet yolunun her zaman yoğun duygularla geçtiğini kaydetti.

Yurttan çıkışların eylül ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.