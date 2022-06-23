Avrupa ülkelerindeki gurbetçi Türk vatandaşları, Edirne'den yurda girmeye devam ederken sıla hasreti yaşayan gurbetçiler, imkanları olması durumunda geri dönmeyi düşündüklerini söyledi.

Her tatil sezonunda olduğu gibi Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşamlarını sürdüren gurbetçilerin Türkiye yolculuğu başladı.

Akın akın Türkiye'ye doğru yola çıkan gurbetçiler, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yoğun duygular içerisinde yurda giriş yapıyor.

Anavatana kavuşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

"İmkanımız olsa dönmeyi düşünüyoruz"

AA'ya açıklamalarda bulunan Ayşegül Karataş, annesini ve babasını göreceği için mutlu oluğunu anlattı.

Sınır kapısında Türk bayrağını gördüğünde çok heyecanlandığını dile getiren Karataş, "Bayrağımızı gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. Ülkemizi çok seviyoruz. Mümkün olduğunca yılda iki kez gelmeye çalışıyoruz. Ülkemize dönmek istiyoruz. Bizim için gurbette olmak çok zor. Memleketimizi çok seviyoruz, imkanımız olsa Türkiye'ye dönmeyi düşünüyoruz. Eşimle beraber orada çalışıyoruz. Avantajı var dezavantajı da var. " dedi.

Gurbetçilerin memleket yolculuğu devam ediyor VİDEO

"Gurbette olmanın tarifi çok zordur"

Almanya'nın Dortmund kentinden gelen Hızır Ali Karataş ise Türkiye'ye kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Duygularını ifade edemediğini belirten Karataş, "Anavatana gelişin duygusu tarif edilmez, yaşanılır. Gurbette olmanın tarifi çok zordur. Memleket hasretiyle bir yıl boyunca orada çalışıyoruz. Buraya da geldiğimizde ayrı duygular içerisinde oluyoruz. Her yıl geliyoruz. Ömrümüz olduğu sürece memleketimizi boş bırakmayız tatilimizi burada yapmaya geleceğiz." diye konuştu.

Karataş, Edirne'de bir gün konakladıktan sonra memleketi Aksaray'a gideceğini söyledi.

"Balkanları geze geze geliyoruz"

Türkiye'ye gelirken Balkan ülkelerinden geçtiğini dile getiren Kural, "Vatana girmek iyi, vatan bizim vatanımız ayrı bir duygu. Balkanlar üzerinde Osmanlı'nın bırakmış olduğu toprakları geze geze geliyoruz. Oralarda da camilerimiz var, insanlarımızla muhabbet ettik." dedi.