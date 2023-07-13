Gurbetçilerin Sırp ve Bulgar sınırında yakalattığı nakit paralar Gurbetçilerin beyan etmeden Türkiye'ye sokmaya çalıştıkaları yüksek miktarda dövizi Bulgar ve Sırp sınırlarında kaptırması her tatil sezonunda olduğu gibi bu sezonda da arttı. Bulgar kapısında Türkiye'ye sokulmak üzere zulalanmış 901 bin 590 euro yakalandı.

ensonhaber.com

Yaz sezonunun açılmasıyla Avrupa'dan Türkiye'ye gurbetçi akını da başlıyor.

Sınır kapılarındaki yoğunluk arttıkça denetimler de sıklaşıyor.

Sınırlardaki denetimlerde legal nakit para geçişleri sıkı takibe alınıyor.

Türkiye güzergahında Bulgaristan ve Sırbistan sınırlarında her yıl onlarca gurbetçi yasal sınırın üzerinde beyan edilmemiş para geçirmeye çalışırken yakalanarak tüm birikimlerini yakalatıyor.

2023'te de irili ufaklı sayısız vaka yaşandı.

Sırp kapısında 92 bin euro

Kamuoyuna yansıyacak miktarda ilk vaka Sırbistan-Hırvatistan arasındaki Batrovci Sınır Kapısı'nda yaşandı.

Üzerlerinde kişi başına düşen legal 10 bin eurodan fazla nakit olmadığını beyan eden Türk gurbetçilerin aracından 92 bin euro çıktı.

3 kişilik aileye 30 bin euro teslim edilirken geri kalan 62 bin euroya el konuldu.

Minibüsten 901 bin 590 euro çıktı

Bu olayın üzerinden henüz 7 gün geçmişken bu kapsamda en büyük miktarlı vaka gerçekleşti.

7 Temmuz’da Almanya’dan Türkiye’ye giden kargo minibüsünde Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı görevlileri, minibüse gizlenmiş 901 bin 590 euro beyan edilmemiş paraya el koydu.

Gümrük yetkilileri, yaptıkları incelemede, yan kapıdaki boşluklarda ve arabanın kargo bölümünün karşı duvarında gizlenmiş euro banknotları buldu. Bulgar yetkilileri, bin milyon 763 bin 356 leva eşdeğeri toplam 901 bin 590 euronun beyan edilmediğini tespit etti.

Tek seferde yaşanan en yüksek miktar

Svilengrad Bölge Savcılığının gözetiminde hızlı bir takip başlatıldı. Türk sürücünün gözaltı işlemlerinin devam ettiği, 901 bin 590 euro paraya el konulduğu bildirildi.

Bulgaristan Gümrük İdaresi yetkilileri, tek seferde ele geçirilen en yüksek meblağ olduğunu aktardı.

Komisyon vermemek için tüm varlıklarını kaptırıyorlar

Türk gurbetçiler bu yöntemlerle tüm kazançlarını sınır kapılarında Sırp ve Bulgar gümrüğüne kaptırırken, beyan ederek kısmı vergiler ödeyerek paralarını sınırdan geçirmeleri mümkün.

Gurbetçilerin paralarını Türkiye'ye getirmek için makul komisyon ücretleriyle hizmet veren aracı kurum ve bankalar varken, gurbetçilerin tüm varlıklarını Sırp ve Bulgarlara kaptırması her vakada sosyal medyada da büyük tepkiye neden oluyor.