Telefon fiyatlarının ülkemizde yüksek olması sebebiyle Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi, Sarp Sınır Kapısı'na telefon almak için akın etti.

Teknolojide kur ve vergi fiyatlarının artışı vatandaşları ucuz ürüne ulaşmak için harekete geçirdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre yeni yıldan itibaren harçlar, cezalara ve bazı vergilerin artışını belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu.

Böylelikle, yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için alınan IMEI kayıt ücretine de aynı oranda zam gelecek.

Harç fiyaatları yükseldi

2022 yılı Ocak ayından itibaren yurt dışından gelen telefonlar için IMEI harcı 2 bin 6 TL’den 2 bin 732 TL’ye çıkmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, 2023 yılında bu fiyatın artış oranı yüzde 122,39 olarak hesaplanarak 6 bin 91 TL’ye yükselecek.





Sınır kapılarına akın ettiler

Yurt dışından telefon almak isteyen veya zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, elindeki telefonu kaydetmek ve yurda giriş-çıkış yapmak için sınır kapılarına akın etti.

Gürcistan ile Türkiye arasında kimlikle giriş yapılabilmesiyle, Sarp Gümrük Kapısı’na daha çok pasaportu olmayan vatandaşların akın ettiği görüldü.

"Zamdan etkilenmemek adına Gürcistan’a gelmek istedim"

Diyarbakır’dan hem telefonunu kaydetmek için hem de turistik gezi amaçlı Batum’a geldiğini belirten Reyhan Karakuzu, "Gürcistan’a Diyarbakır’dan geldim. Hem turistik gezi amaçlı hem de yurt dışından bana hediye olarak gelen telefonumun kaydını yapmak için geldim. Yeni yıl sonrası telefon kayıt ücretinde artış olacağı için ben de bu zamdan etkilenmemek adına Gürcistan’a gelmek istedim." dedi.

Gürcistan sınır kapısında telefon kuyruğu VİDEO





"Gezimiz çok eğlenceli geçiyor"



İHA'nın haberine göre, Mersin’den Batum’a gelen Sidar Öztürk ise "Ben Mersin’den Batum’a geldim. Hem gezi amaçlı hem de telefon almak için geldik. Gezimiz çok eğlenceli geçiyor. Gayet memnunuz." ifadelerini kullandı.