Gürcistan'da izdiham: 2022 iPhone fiyatları ne kadar? Gürcistan iPhone fiyatları!

Gürcistan'da izdiham: 2022 iPhone fiyatları ne kadar? Gürcistan iPhone fiyatları!

Türkiye'de iPhone fiyatlarının artması, vatandaşların Gürcistan'a akın etmesine neden oluyor. Peki Gürcistan'da iPhone fiyatları ne kadar? İnsanlar neden Gürcistan'dan iPhone alıyor? İşte fiyat farkı!

Türkiye'de enflasyonun artmasıyla telefon fiyatları da uçtu. Özellikle iPhone fiyatları uç seviyelere geldi.

IMEI ücretlerinin artması da alıcıyı zor durumda bırakıyor. Yeni telefon sahibi olmak isteyen vatandaşlar, farklı yöntemleri değerlendirmeye başladı.

Apple iPhone 14, 24 Pro ve 14 Pro Max modelleri Eylül ayında satışa sunuldu. iPhone 14 Pro fiyatları 39.999 TL’den satışa sunuluyor. Değişen fiyatlar sebebiyle yeni telefon almak isteyen vatandaşlar Gürcistan Batum’a akın ediyor.

Sarp Sınır Kapısı’nda kuyruklar oluşurken nedeninin ise vergi olduğu öğrenildi. Peki Gürcistan iPhone fiyatları ne kadar? İşte fiyat farkı…

Gürcistan iPhone fiyatları 2022

1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yeni torba yasanın meclisten geçmesinin ardından IMEI kayıt ücretinin 6 bin 91 TL olması bekleniyor. Bu sebeple yeni yılda daha fazla IMEI ücreti ödemek istemeyen vatandaşlar Gürcistan’a akın etti.

Türk vatandaşları vergiler nedeniyle düşük olan iPhone modellerini Gürcistan’dan satın alıyor. Apple Store üzerinden satın alınan cihazlar vergi iadesiyle 15 bin TL'ye kadar daha ucuza elde edilebiliyor.

Gürcistan telefon vergi iadesi nedir?

Vatandaşlar, satın aldıkları cihazların hem IMEI kayıtlarını yapmak hem de vergi iadesi (tax free) gerçekleştirerek Türkiye'ye nazaran 15 bin TL'ye kadar ucuza almış oluyorlar.

Kimlikle girilebilen Gürcistan'a sınır girişlerinde problem oluşmazken, Batum’da mağazalardan satın aldıkları cihazlarda vergi iadesi yapmayı arzu edenlerin Gürcistan tarafında tax free bankalarında büyük yoğunluğa neden olduğu öğrenildi.