Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda

CHP'de kayyum nöbeti sürüyor.

Şaibeli kurultay davalarında mahkeme kararları çıkıyor.

Bu kapsamda CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılarak eski başkan Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

Kayyumu kabul etmeyeceğini açıklayan CHP'li yönetici ve partililer, İstanbul İl Başkanlığı önünde nöbette.

Gürsel Tekin görevi kabul ettikten sonra 8 Eylül Pazartesi günü (bugün) binaya geleceğini duyurmuştu.

GÜRSEL TEKİN, CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA

Bu kapsamda polis önlemlerinin de alındığı il binası önünde gece boyunca hareketli anlar yaşandı.

Sabah saatlerinde gerginliğin arttığı bina önünde barikatlar kurulurken Tekin, işaret ettiği gibi öğlen saatlerinde bina önüne geldi.

TEKİN BİNA ÖNÜNE GELDİ, GERİLİM ARTTI

Geniş güvenlik önlemleri altında binanın önüne gelen Tekin açıklamalarda bulundu.

İl başkanlığına gireceğini belirten Tekin, "Şikayet edenler CHP'li. Bizi önerenler CHP'li. Biz kayyum değiliz. Kayyum Şişli'de. Bizim ilk günden itibaren ben ve arkadaşlarım olabildiğince tüm temasları kurduk.

Bizim görevimiz, şimdi gerek delegenin gerekse il başkanlarının uğradığı haksızlığı bertaraf etmektir. Ama ne gariptir 6 gündür sesimizin çıkmamasına rağmen, sadece dedik baba ocağına gidelim." dedi.

"İSTERLERSE KURŞUN ATSINLAR"

Tekin'in bu sözleri esnasında bina önündeki partililer yüksek sesle konuşmayı bastırmaya çalıştı.

Kalabalıktan fırlatılan su şişelerinden biri ise Tekin'e isabet etti.

Tekin, su şişesi fırlatılmasına ise "İsterse kurşun atsınlar hiç fark etmez." sözleriyle karşılık verdi.