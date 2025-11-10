Gürsel Tekin, Aziz İhsan Aktaş için suç duyurusunda bulundu

CHP'li belediyelerin yolsuzlukları ile kurultay ve kongrelerindeki şaibeli işlemleri, siyasetin gündeminden düşmüyor.

Bu kapsamsa İstanbul il kongresinde şaibe yaşandığına ilişkin iddialar üzerine mahkeme tarafından, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin atanmıştı.

Parti içinde büyük kaosa neden olan bu atamadan sonra Tekin, partisinin yapamadığı bir adıma imza attı.

GÜRSEL TEKİN VE EKİBİNDEN SUÇ DUYURUSU

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda adı ilk sırada geçen ve CHP'li başkan ve bürokratları adeta rüşvete bağlayan Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Aylardır devam eden soruşturmalara rağmen CHP'nin aklına gelmeyen bu adım, Gürsel Tekin ve arkadaşları tarafından atıldı.

Aktaş'ın gerek sözlü gerek yazılı itiraf niteliğindeki beyanlarının sıralandığı dilekçede, Aktaş hakkında kamu davası açılması talep edildi.

İşte Tekin'in suç duyurusu dilekçesi:

"1/ Bizler, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/09/2025 tarihli ve 2025/254 Esas sayılı kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl GEÇİCİ KURUL üyeliği görevine başlayan heyet olarak 40 yıla yakın süredir sürdürdüğümüz siyasi faaliyetlerimiz kapsamında her zaman olduğumuz gibi Büyük Atatürk'ün emaneti partimize sahip çıkmak için görev yapmaktayız.

Göreve resmen başladığımız 8 Eylül 2025 tarihinden bu yana, özellikle CHP İstanbul İl Başkanlığı düzeyindeki işlemleri denetleyen, kimi yargılamalara konu olan hukuki ve siyasi sorunları derinlemesine incelemeye dair yaklaşımı, kurul üyeleri olarak ortaya koymaktayız. Bu kapsamda Geçici Kurula, parti üyeleri tarafından yapılan çok sayıda sözlü ve yazılı başvurular yayımlanan iddianameleri de dikkatle incelemekteyiz.

"ÖZEL'İN YARDIMCILARINI ARADIM"

2/ Bununla beraber aynı zamanda basın yayın organlarında çıkan haberleri de takip etmekteyiz. Özellikle görevimiz gereği partimizin kurumsal kimliğini de korumakla yükümlü olduğumuz için istisnasız şekilde CHP İstanbul İl Örgütüne dair gelişmeleri takip etmekte ve sorunları çözmeye çalışmaktayız.

Bu kapsamda, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde şuan organize suç örgütü lideri olarak yargılamaktan olan işbu şikayet şüphelisi Aziz İhsan Aktaş'ın 18 Eylül 2025 tarihinde yaptığı açıklamalarda "Belediyelerden alacağımız ödemeler için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yardımcılarıyla görüşüyorduk. Paramızı alamadığımızda Özgür Özel'in yardımcılarını arardım. Onlar devreye girerdi. O sayede belediyelerden komisyon karşılığında ödemelerimiz yapılırdı" şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

KARABAT VE BULUT'A MEYDAN OKUMA

3/ Keza şüpheli Aziz İhsan Aktaş yine 5 Kasım 22025 tarihinde "Benim numaram Özgür Karabat'ta ve Burhanettin Bulut'ta var, isterseniz 24 saat, her gün sizlere canlı konum atabilirim. Bu canlı konumla beni 24 saat izleyebilirsiniz. Mahkeme gününü sabırsızlıkla bekliyorum, bakalım mahkeme günü geldiğinde ben mi yurt dışına kaçacağım yoksa iddianamede adı geçen dokunulmazlık zırhına bürünen milletvekilleriniz mi kaçacak." gibi temel iddialarını ispatlaması gereken açıklamalarda bulunmuştur. Bu bağlamda şüpheli eğer bu açıklamaları eğer maddi gerçeğe, hakikate ve yaşanmış olaylara dayanmıyorsa, ortada üç ayrı suça temas eden bir eylem var demektir.

4/ Öncelikle, şüphelinin beyanları eğer gerçek değilse TCK m 125'e göre hakaret suçu olacaktır. Görüldüğü üzere şüpheli açık açık isim vermektedir. Şüpheli verdiği isimlerle, doğrudan ve tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde TCK m 126 uyarınca matufiyet şartını gerçekleştirmiştir.

Sözün kime karşı söylendiği, muhatabı, hangi gerçek kişiyi ve hangi tüzel kişiyi hedef aldığı bellidir. Şüpheli özellikle CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI sıfatını da kullanarak, temsil ettiğimiz ve korumak istediğimiz siyasi partimizin İstanbul İl Başkanlığının da üyesi olan bazı kişileri duraksamaya yer olmaksızın hedef almaktadır. Eğer şüpheli tarafından anlatılanlar maddi gerçekle uyumlu değilse, şüpheli tarafından adı geçen ve yeni müşteki olacak kişilerin doğrudan şeref ve itibar hakkına yönelik bir saldırı gerçekleştirilmiştir.

Bu bağlamda şikayetimiz aynı zamanda CMK m 158 anlamında bir ihbar niteliğindedir. Şüphelinin beyanları eğer maddi gerçeği yansıtmıyorsa, ifade özgürlüğü kapsamına giremez. Bilindiği üzere temelde korunan hukukî değer; kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı ve diğer fertler nezdindeki saygınlığıdır. Bir kişiye izafeten söylenen söz, gerçek dışı olgu isnadıyla yapıldığı takdirde yine şeref ve haysiyet hakkı zedelenecektir.

"AKTAŞ'I İHBAR VE ŞİKAYET EDİYORUZ"

5/ Bununla beraber, şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ın yine katıldığı canlı yayında "CHP Genel Başkan Yardımcılarından birine 200 milyon lira rüşvet verdim" demesi çok vahimdir. Bu söz ve söylem, kurumsal kimliğe yönelik ciddi bir saldırıdır. Maddi gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoksa, hem hakarettir hem iftiradır hem de suç uydurmadır. Bilindiği üzere TCK m 267'de düzenlenen iftira suçu, hakkında bahsedilen kişiye yönelik olarak haksız bir iddiadan kaynaklanan söylem sonrasında savcılık soruşturması açılması veya idari yaptırım uygulanmasını sonucunda bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesinin cezalandırılması gerektiğini düzenler.

Bir kimsenin hukuka aykırı bir fiil işlemediğini bildiği halde, sanki bunu yapmış gibi davranılması ve bu iddianın yargı organları, soruşturma makamları tarafından ciddiye alınması durumunda iftira suçu oluşacaktır. Ne yazık ki, esasen şuan belki de bu suç oluşmuştur. Şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ın doğruluğunu henüz bilinmeyen iki ayrı iddiası ve beyanı nedeniyle iki ayrı CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI hakkında fezleke düzenlenmiştir. Özellikle bir Genel Başkan Yardımcısının, İstanbul milletvekili olması sebebiyle lekelenmeme hakkını da gözeterek CMK m 158 uyarınca Şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ı sayın makamınıza ihbar ve şikayet ediyoruz.

6/ Yine eğer şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ın anlatımları maddi gerçeğe dayanmıyorsa ve hakikatı yansıtmıyorsa aynı zamanda TCK m 271'de düzenlenen Suç Uydurma Suçuna da vücut vermiş olacaktır. Şüphelinin anlatımlarında hiçbir doğruluk yoksa, işlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar etmesi veya kamuoyuna anlatması esasen suçtur.

Bu yüzden Şüpheli Aktaş, eğer ispat hakkını kullanıp, konuştuğu sözlerin karşılığını ortaya koyamıyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yönelik bir saldırı içindedir. Müvekkil aynı zamanda partinin kurumsal kimliğini de korumakla yükümlüdür ve kendisini bildi bileli bu uğurda mücadele etmekte olan müvekkil, partisinin daha fazla zarar görmemesi için CMK m 158 uyarınca Şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ı sayın makamınıza ihbar ve şikayet etmektedir.

SONUÇ VE İSTEM: KAMU DAVASI AÇILMASINI TALEP EDERİZ

Açıkladığımız ve re'sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle gerekli tahkikatın yapılarak, Şüpheli AZİZ İHSAN AKTAŞ'ın yaptığı açıklamalara dair maddi gerçeğe dayalı deliller ile ortaya koyamıyorsa, ve şüpheli ispat hakkını kullanamıyorsa, sayılan ve resen takdir edilecek tüm suçlardan cezalandırılması istemiyle hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz."