Gürsel Tekin'den adaylık sinyali: Kılıçdaroğlu çekilirse aday olurum Alınan yenilgi sonrası CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. CHP Eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi halinde genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.

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Türkiye seçim sürecini geride bıraktı...

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17’nci zaferi sonrası dünya liderlerinden tebrik mesajları gelirken Millet İttifakı’nda ise seçim süreci masaya yatırılıyor.

Partililer değişim istiyor

CHP’de seçimler nedeniyle ertelenen 'kurultay' çağrıları yüksek sesle dile getirilmeye başlanırken partililerden gelen 'değişim' vurgusu fitilini ateşledi.

CHP’li bazı isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırması veya değişim çağrısında bulunması sonrasında gözler, bir kez daha CHP’ye çevrildi.

Kongre sürecini değerlendirdi

CHP Eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, katıldığı radyo yayınında, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan istifa çağrılarını ve CHP'nin kongre sürecini değerlendirdi.

Radyo Sputnik'ten Aysel Alp'e konuşan ve kongre takviminin yaklaştığına dikkat çeken Tekin, kendini yenilemiş, dinamik kadroya ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Kılıçdaroğlu çekilirse düşünürüz"

Gürsel Tekin, kendisinin genel başkanlığa aday olup olmayacağına yönelik sorulan soruya ise şöyle cevap verdi:

Zamanı, günü gelince düşünürüz. Genel Başkanım çekilirse düşünürüz. Çünkü ben Genel Başkan'la yol yürümüş bir arkadaşıyım. Her şeye rağmen bizim fıtratımızda adam satmak yoktur.

Adaylık sinyali verdi

Tekin, "Siz Kılıçdaroğlu aday olmazsa aday olacaksınız bunu söylüyorsunuz değil mi?" sorusunu "Tabii inşallah." diye cevapladı.