Gürsel Tekin'den tv100’e özel açıklamalar: Kıskanmayın bir gün sizin de olur

İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine "şaibe" karıştırıldığına ilişkin görülen davada, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen yönetim görevden alındı ve Gürsel Tekin kayyum olarak görevlendirildi.

Eleştirilerin hedefi olan Gürsel Tekin, Tv100’de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına telefonla bağlandı.

Bağlantıda mal varlığına ilişkin sorulara, "Kıskanmayın bir gün sizin de olur. Bir gazeteci 11 şirket, 399 daire vs. diye haber yaptı. Biz ciddiye almadık ve bu böyle gitti. 1994 yılında aldığım bir evim var. Eşimin bir dairesi var. Bir tane de arabamız var. Çok şükür bunlar bize yetiyor fazlasıyla.'' diyen Tekin, şöyle devam etti:

"BİZİM HAKLI OLDUĞUMUZU GÖRDÜLER"

‘7 gündür ben ve heyetteki arkadaşlarımız çok uğraştık, çok çaba sarf ettik bu noktaya gelmemesi açısından ama olmadı. Ben arkadaşlarıma ilk günden itibaren gidelim, kucaklaşalım dedim. Kayyum Esenyurt’a gitti, Kayyum Şişli’ye gitti.



50 yıllık CHP'lilere bu kadar sert davranmaları, yok saymaları gerçekten beni üzdü. Neticede böyle oldu. Olmaması için çabalarımız oldu.



CHP’lilerin direnci yok. Yani şu anda sizlerin tanıdığınız CHP İstanbul’da köklü, tabandan gelmiş, ilçe başkanları, il başkanları, il yöneticileri bizleri tanıyan herkes bu süreçte bizim ne kadar haklı olduğumuzu gördüler. Çünkü biz bu sürecin bir tarafı değiliz. Bu süreç bir buçuk iki yıl önceki hukuk bir mücadelesi.

''AĞIR LAFLAR SÖYLERSENİZ YARIN BİRBİRİNİZİN YÜZÜNE BAKAMAZSINIZ''

Günün sonunda öyle bir noktaya geldik ki hatta ben o gün il kongresinde hiç de konuşmak istemiyordum. Arkadaşlarımızın birbirlerine, kameraların karşısında ağır sözleri beni çok incittiği için çıktım.



Her iki tarafa da dedim ki bakın, elbette düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz ama birbirinize bu kadar ağır laflar söylerseniz yarın birbirinizin yüzüne bakamazsınız.

"MUTLAKA BİR GÜN HESABI SORULACAK''

Yapmayın bir ağabeyiniz olarak sizi uyarıyorum dedim. Sonuçta karar çıktı. Kararın çıkışıyla beraber taraf olanlar yani CHP’nin davayı açan taraflar bir çağrı heyeti istendiği söylendi, önermişler. İmar çetesi diyen aynı televizyon bizi canavar olarak gösteriyor. Sebebi biz değiliz, tarafı değiliz.



Ortada bir sorun var. Biz de bu sorunu bir an evvel çözülsün diye mücadele ediyoruz. Hepsi bu. Yani herhangi bir CHP’li arkadaşım çıkıp bize neler söylediler ama şunu da söyleyeyim: Sayın Balbay da siz de beni çok iyi tanırsınız.



Ben hayatımda düşmanımın çocuklarına -çok şükür düşmanım yok- eşine, ailesine asla dil uzatmam. O bir kahpeliktir ama son bir haftada gerek kuruldaki arkadaşlarımızın namusları, haysiyetleri, anaları, babaları ölüleri dirileri kalmadı. Bunun mutlaka bir gün hesabı sorulacak.

"BİZ DOĞARKEN KEFENİMİZİ GİYDİK"

Kimse kusura bakmasın. Biz doğarken kefenimizi giydik de geldik. Burada partimizin, savaş meydanlarında kurulmuş bir parti, nasıl muhafaza edebiliriz mücadelesi veriyoruz. Biz CHP’liler birbirimizle kavga ederiz ama çok şükür günü geldiği zaman kol kola girmesini de biliriz.

''MİLLETVEKİLİ GİZLİ KAMERAYLA ÇEKMİŞ''

Demokratik tepkiler olur. Ben onlara hiç incinmiyorum. Bir kısım genç arkadaşlarımız ben de tanımıyorum. Mesela bugün bir milletvekili arkadaşım geldi. Ben CHP'nin çocuklarını bile tanırım, o milletvekili arkadaşımı tanımadım. O da gizli kamera çekmiş.



Yani konuşma yapıyoruz Sayın Genel Başkan yardımcılarıyla milletvekili de gizli kamerayla çekmiş.



Biz CHP'ler bir an önce geleneklerimize dönmek zorundayız. Oradaki arkadaşlarımız tepkilerini gösterebilir. Benim derdim neden mahkeme koridorlarına düştük?

"BEN ARKADAŞLARIMA ACI SÖZ SÖYLEMEM"

'Ben hiçbir arkadaşıma acı bir söz söylemem. Bakın arkadaşlarımız demokratik haklarını kullanabilirler o bina hepimize yeter. Bugün Sayın Genel Başkanımız orayı ofis olarak kullanacağını ifade etmiş. Sayın Genel Başkanımıza yeter. İki katı da Sayın Genel Başkanımıza tahsis ederiz. Hepimiz bir arada çalışırız.



Bakın bugün İzmir'de bir olay yaşandı. İki tane polisimiz şehit oldu. Bu katliamı yapan 16 yaşındaki bir çocuk. Büyük olasılıkla son 10 yıldır yapmış olduğumuz çalışmalarda tahmin ediyorum uyuşturucu bağımlısı olabilir.



Çünkü istisnasız her gün uyuşturucu bağımlılarının yaratmış olduğu sorunları çok iyi biliyorum. Onun için Türkiye'nin bir an önce gerçek gündemine dönelim.



Türkiye'de sürekli CHP tertemiz bir partidir. CHP bugün de var, yarın da olacak bin yıllar da olacak. Yarın da bizim kuruluş yıl dönümümüzdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Özgür Bey ve birkaç arkadaşımız beşinci kattalar. Bir sıkıntımız yok.

KAYYUM HEYETİNDEKİ 2 KİŞİNİN GÖREVDEN ÇEKİLMESİ

"Ben tarihimizde böyle bir şey görmedim. O arkadaşımıza da hangi baskıların olduğunu biliyorum. Hiç önemli değildir. Elbette her insan bu kadar psikolojik baskıya dayanamayabilir.

O kişi arkadaşımızda bizim yoldaşlarımızdır. Onlar benim yoldaşlarım. Arama sebepleri eski yeni yönetim çatışması konusunda büyük rahatsızlıklar duyuyor.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

Her iki liderimle görüşürüm çok vaktimiz olmadı ama önümüzdeki günlerde hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğu'yla da temasımız olacak.

''MUTLAK BUTLAN KARARI İSTANBUL'U ETKİLER Mİ"

'Ben orayla ilgili değilim. Umut edelim ki sorunsuz biter çünkü CHP'nin bir an önce yargı kıskacından çıkması lazım. Ben bir şey söyleyemem çünkü hukukçu değilim."

"CHP BÖLÜNMEZ"

Öte yandan Tekin, Kılıçdaroğlu'nun "8 ilçede hangisini istiyorsan belediye başkanı ol" dediğini ifade etti.