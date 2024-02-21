Gürsel Tekin'den zehir zemberek sözler! "CHP'de CHP'li olmak zor hale geldi" CHP'den istifa ettiğini açıklayan Gürsel Tekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun muhatabı olmadığını belirterek CHP'de yapılanların hakkaniyetli olmadığını savundu.

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ensonhaber.com

Türkiye sayılı günler sonra sandık başına gidiyor..

31 Mart'a kısa bir süre kala muhalefet, yaşanan anlaşmazlık ve istifalarla gündemdeki yerini koruyor.

Özellikle CHP'de yaşananlar partiye kan kaybettiriyor.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Tekin de partiden istifasını açıklayarak gündem olmuştu.

Yaptığı uzun istifa açıklamasında parti yönetimine yönelik zehir zemberek ifadeler kullanan Tekin, son olarak TGRT Haber'e konuk oldu.

Daha önceki açıklamalarında "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım" diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmayacağını belirten Gürsel bu kez "Muhatabım değil" dedi.

"CHP'de CHP'li olmak zor hale geldi"

"Ekrem İmamoğlu'na kızgın mısınız?" sorusu üzerine cevap veren Gürsel Tekin, şu ifadeleri kullandı: