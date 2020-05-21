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Habertürk canlı yayınında yellenme sesi yine duyuldu

Habertürk canlı yayınında yellenme sesi yine duyuldu

Veyis Ateş'in Kemalettin Aydın ve Necmettin Ünal'ı konuk ettiği yayın sırasında izleyiciler yine yellenme sesi duydu.