Canlı yayında orman yangınlarını değerlendiren profesörün sözleri tepki çekti

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Dün Bursa'da çıkan orman yangınını söndürmek için canla başla müdahale sürerken, Habertürk yayınında ise ilginç anlar yaşandı.

Ela Rümeysa Cebeci, orman yangınlarını değerlendirmesi için yayına konuk aldı.

İLGİNÇ SÖZLER

Yayına konuk olarak Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu katıldı.

Cebeci'nin, "Günaydın demek isterdim ama diyemiyorum, ülkemiz alev alev. Tam söndü diyoruz bir noktada bir çeviriyoruz kamerayı yeniden başlıyor." sözlerinin ardından Kadıoğlu'nun verdiği cevap dikkatleri çekti.

"BENİM GÜNEŞ YANIĞI GİBİ"

Kadıoğlu, Cebeci'nin sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Benim yüzüm gibi, ben de ateş, yanmışım güneşten."

Kadıoğlu'nun bu sözleri, orman yangınlarıyla mücadele sürerken özellikle sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.