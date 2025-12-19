Uyuşturucudan yakalama kararı bulunan Şevval Şahin'den paylaşım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Geçtiğimiz ay birçok ünlü isme yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dün yeni dalga geldi.

Dün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; Danla Bilic, Mümmine Senna Yıldız, Aleyna Tilki ve İrem Sak gibi ünlü isimler gözaltına alındı.

Aynı operasyonda ismi geçen ancak yurt dışında oldukları belirlenen bazı ünlü isimlere yönelik ise yakalama kararı çıkarıldı.

ŞEVVAL ŞAHİN'E UYUŞTURUCUDAN YAKALAMA KARARI

Yurt dışında firari olarak bulunan Şevval Şahin için başsavcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Aynı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamamıştı.

Şahin gibi yurt dışında olan Şeyma Subaşı hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

ŞAHİN'DE İLK AÇIKLAMA GELDİ

Şevval Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İNGİLTERE'DEYİM, DÖNÜNCE GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPACAĞIM"

"Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye, İngiltere’ye gelmiştim.

Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum. Sevgiler herkese."