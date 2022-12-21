Hac kayıt başvurusu nasıl yapılır? 2023 hac ücreti ne kadar?

Hac kayıt başvurusu nasıl yapılır? 2023 hac ücreti ne kadar?

Diyanet İşleri, 2023 yılı hac kayıt işlemlerinin başladığını duyurdu. Hacca gitmek isteyen vatandaşlar, hac kayıt başvurularının nasıl yapıldığını ve ücretini araştırmaya başladı.

İslamın 5. şartı olan hac, müslümanlar tarafından ömründe bir kere Kabe-i şerifi tavaf etmesi ve Arafat’ta durmasıdır.

Bir müslümanın hac ibadetiyle yükümlü olması için sağlık ve servet yönünden haccetme imkanına sahip, hür ve akıl sağlığının yerinde olması gerekir.

2023 yılına az bir zaman kala, 2023 yılı hac kayıtları ve ücreti müslümanların gündeminde yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılı için hac kayıtlarının başladığını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yaptı.

Ali Erbaş, yaptığı açıklamada "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sabır, ibadet, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayını manevi bir iklimde idrak etmek isteyen vatandaşlarımız için düzenleyeceğimiz Ramazan ayı umre turlarına kayıt dönemi başladı" ifadelerine yer verdi.

Ramazan ayını Mekke ve Medine’de geçirmek isteyen vatandaşlar ise, hac kayıtlarını ve ücretlerini araştırmaya başladı. İşte merak edilenler…

Ramazan ayı umre programı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı umre programı hazırladı. Programa göre 15 günlük, 30 günlük, 35 günlük, Kâbe'ye yakın mesafede konaklama ve servisli umre programı gibi seçenekler yer alıyor.

2023 hac kayıt ücreti

Hac kayıtları için tur ücretleri Suudi Arabistan Riyali olarak 5 bin 500 SAR'dan başlıyor. Bu fiyat Türk Lirası olarak 27 bin 284 TL'ye tekabül ediyor.

Hac kayıtları nasıl yapılır?

Ücret ödemesini yapan vatandaşlar, umre kaydını 19 Aralık'tan itibaren il ve ilçe müftülükleri ile e-devlet üzerinden yapabilecek.