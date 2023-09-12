Hac ön kayıtları yarın başlıyor: 11 Ekim'de sona erecek Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2024 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin 13 Eylül 2023 tarihinde başlayacağını duyurdu.

ensonhaber.com

Milyonlarca Müslüman kutsal topraklara ulaşmak için Diyanet'in açıklamasına kulak kesildi.

Önemli haber ise bugün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi.

Ön kayıtlar yarın başlıyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2024 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin 13 Eylül 2023 tarihinde başlayacağını duyurdu.

2024 yılında hacca gitmek isteyen vatandaşlar, ön kayıt işlemlerini 13 Eylül – 11 Ekim tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.

Hac kayıtları

2024 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlara yönelik ön kayıtlar 13 Eylül - 11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak

2024 yılı hac ön kayıtları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine sadece e-Devlet üzerinden alınacak. İlk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlarımız, öncelikle kayıt ücreti olan 450 TL'yi yatırdıktan sonra hac ön kaydını yapabilecek.

Hac ön kayıtlarının alınacağı 13 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında; kayıt durumunun kontrol edilmesi, kategori değişikliği, iletişim ve adres bilgileri, grup güncellemeleri, gruptan ayrılmalar, kura ili değişikliği ve çocuk adayların kaydı gibi tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Daha önce hac kaydı olup durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenecek. İl, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapabilecek.