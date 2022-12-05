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    Hacer Foggo'dan TSK'ya Hendek olaylarında katliam iftirası

    Hacer Foggo'dan TSK'ya Hendek olaylarında katliam iftirası

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ekonomi takımına aldığı Hacer Foggo'nun, Türk askerini karalamaya yönelik skandal paylaşımları ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 10:59
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 11:25
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    CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı programının yankıları sürüyor...

    Ekonomi takımının belirlendiği programda CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörlüğü'ne, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Hacer Foggo atandı.

    Foggo'yla ilgili ise tartışma yaratan bir gelişme yaşandı.

    Foggo'nun, terör örgütü PKK'ya yönelik Hendek operasyonları sürecinde Mehmetçik'e "katliam" gibi ağır bir ithamda bulunduğu belirlendi.

    Çocuk katliamı yapılıyor iftirasını attı

    Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo'nun, attığı tweet'e ise "Siz eğitim yaparken 'Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi'ne göre 44 çocuk öldürüldü." notunu düştüğü görüldü.

    Foggo'nun 7 yıl önce yaptığı paylaşım yeniden gündeme gelirken, sosyal medyada Foggo'ya tepki gösterilen paylaşımlar yapıldı.

    Hacer Foggo dan TSK ya Hendek olaylarında katliam iftirası #1

    Hacer Foggo dan TSK ya Hendek olaylarında katliam iftirası #2

    Hacer Foggo dan TSK ya Hendek olaylarında katliam iftirası #3


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