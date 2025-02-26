Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Sabancılara yeni mirasçı...

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı, bir kez daha babalık davasıyla gündemde.

2021 yılında Nazlı Kayı ile gösterişli bir törenle dünyaevine giren ünlü iş insanı Hacı Sabancı, Fatma D.'nin açtığı babalık davasıyla sarsıldı.

İLİŞKİLERİ 14 YIL ÖNCE BAŞLADI

Fatma D. ve Hacı Sabancı'nın hikayesi, 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanışmalarıyla başladı.

İkilinin zaman zaman bir araya geldiği ve birlikte Los Angeles'ta tatil yaptığı iddia edilirken, ilişkilerinin 2015 yılında sona erdiği belirtiliyor.

Fatma D., 2019 yılında başka biriyle evlenerek Belçika'ya yerleşti. Ancak bu evliliğin kısa sürede sona erdiği biliniyor.

HACI SABANCI'DAN YARDIM İSTEDİ

Evliliği sona erdikten sonra zor bir süreç geçiren Fatma D., o dönemde Hacı Sabancı'dan hukuki destek almak için avukat konusunda yardım talep etti.

İddialara göre, Sabancı, bu süreçte Fatma D.'nin hesabına maddi destek sağladı ve bu durum ikiliyi yeniden bir araya getirdi.

Fatma D., Hacı Sabancı ile yaşadığı ilişkinin ardından hamile kaldı ve 2 Şubat 2021'de oğlu Uzay'ı dünyaya getirdi.

EVLİLİĞİ DEVAM EDERKEN HAMİLE KALDI

Fatma D.'nin sık sık doğan çocuğunun fotoğraflarını Hacı Sabancı'ya gönderdiğinin anlatıldığı dilekçede, Sabancı'nın çocuğun kendisinden olduğunu öğrenmesinin ardından tarafların arasının bozulduğu ifade edildi.

'ÇOCUĞUN BABASI HACI SABANCI' DİYEREK DAVA AÇTI

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

Fatma D.'nin eski eşi, çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesiyle soy bağının reddi davası açmıştır. Çocuğun daha fazla mağdur edilmemesi bakımından Hacı Sabancı ile çocuk arasında soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca Hacı Sabancı'nın babalığına karar verilerek nüfusa kaydının yapılamasını talep ediyoruz.

MAHKEME BABALIK TESTİ İÇİN ADLİ TIP'A SEVK ETTİ

İstanbul Aile Mahkemesi, Hacı Sabancı'nın, Uzay isimli çocuğun babası olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

Mahkemenin bu kararının ardından ilk olarak Fatma D. ile 4 yaşındaki Uzay isimli oğlu İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek gerekli sevk işlemlerini yaptırdıktan sonra Adli Tıp Kurumu'nda DNA örneği verdi.

Hacı Sabancı da Adli Tıp Kurumu'na giderek küçük Uzay'ın babası olup olmadığının tespiti için DNA testi yaptırdı.

BABASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen babalık testi sonucu, davanın görüldüğü İstanbul Aile Mahkemesi'ne ulaştı.

Adli Tıp raporunda Hacı Sabancı'nın yüzde 99,99 küçük Uzay'ın babası olduğu tespit edildi.

YÜZDE 99,9 İHTİMALLE BABASI

Raporda şu ifadelere yer verildi:

Uzay D.'ye ait DNA profili ile anne Fatma D.'ye ait DNA profilinin ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı'ya ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlar itibari ile Sabancı'nın yüzde 99,99 ihtimalle Uzay D.'nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi.

KONUŞMALARI MAHKEMEYE SUNMUŞTU

Daha önce Facebook üzerinden tanışan ikilinin WhatsApp görüşmeleri de mahkemeye sunulmuştu.

Mahkemeye sunulan WhatsApp yazışmalarında Fatma D. ile Hacı Sabancı arasında yapıldığı iddia edilen görüşmeler şöyle:

21 Mayıs 2020

Hacı Sabancı: Nerdesin?

F.D: Evdeyim canım.

H.S: Gelir misin.

F.D: Gelirim, yarım saate çıkarım olur mu?

H.S: Tamam saat 22.30’da gel.

F.D: Tamam süper.

H.S: 1.5 saate çık.

F.D: Tamam.

H.S: Bekliyorum ne giyeceksin.

F.D: Ne giymemi istersin.

F.D: Bunu düşünüyorum hayatım (Elbise görseli)

H.S: Çok iyi.

F.D: Ay beğenmene çok sevindim.

H.S: 1 saate gel.

F.D: Tamam.

H.S: Yola çıkınca yaz.

F.D: Tamam.

H.S: Müsaitim bekliyorum nerdesin.

F.D: Taksi bekliyorum canım.

H.S: Binince yaz.

F.D: Çıktım canım. Konum atar mısın.

H.S: Sen konum atsana bakayım.

F.D: E-5’e çıkayım şimdi.

H.S: Ne içersin ne hazırlayayım viski?