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Yarışmanın vazgeçilmez jüri üyelerinden biri olan Hadise, Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için şarkı söyledi.
SIFIR TOLERANS'I SÖYLEDİ
Hadise, ailesi tarafından katledilen küçük kız için 'Sıfır Tolerans' isimli şarkısını tercih etti.
"UMARIM YENİ YILDA NARİN'LERİMİZİ KAYBETMEYİZ"
Şarkıya başlamadan önce konuşan Hadise, "Narinlerimiz için söylüyorum bu şarkıyı. Umarım yeni yılda Narin’lerimizi kaybetmeyiz. Bu yüzden “Sıfır Tolerans” diyelim mi hep birlikte" dedi.
Hareketli şarkının daha yavaş bir yorumunu söyleyen Hadise, stüdyoda büyük alkış aldı.
GÜNDEM OLDU
Vahşice katledilen küçük kız için 'Sıfır Tolerans' şarkısını seslendiren Hadise'nin bu tercihi ise tartışma konusu oldu.
HEM ELEŞTİRİ HEM DE TEBRİK
Kimi vatandaşlar şarkı seçimini yanlış bulurken kimileri ise şarkıdan çok etkilendiğini belirtti.
SIFIR TOLERANS ŞARKI SÖZLERİ
Her şey burada bitti
Toparlan gidiyorsun
Zamana bırakmadım
Tehlike arz ediyorsun
Suçüstü tövbeler
Kalbe ağır darbeler
İlahi sevgilim
Sen kimi kandırıyorsun
Yalnızlık bu ilişki
Bu ne yaman çelişki
Ki senden sakınmadım
Ben hep gözü karaydım
Bir tatlı tesadüfken
Şimdi acı tecrüben oldum
Ben de yanıldım
Sen hep biraz yalandın
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bir daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
Acısı kalır son sözü söyleyenin
NARİN CİNAYETİ DAVASINDA KARAR ÇIKTI
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşu Nevzat Bahtiyar davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde sabah saatlerinde adliyeye getirildi.
Yaklaşık 5 buçuk saat süren aranın ardından mahkeme kararını açıkladı.
AİLE ÜYELERİNE MÜEBBET HAPİS VERİLDİ
Kararda, sanık Salim Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görüldüğü belirtildi.
Mahkeme, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a takdir indirimi uygulamayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Nevzat Bahtiyar'ın ise cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında, sanığın üzerine atılı eyleminin suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu kaydedildi.
Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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