Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

O Ses Türkiye Yılbaşı programı birbirinden ünlü isimlerle ekranlara geldi...

Yarışmanın vazgeçilmez jüri üyelerinden biri olan Hadise, Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için şarkı söyledi.

SIFIR TOLERANS'I SÖYLEDİ

Hadise, ailesi tarafından katledilen küçük kız için 'Sıfır Tolerans' isimli şarkısını tercih etti.

"UMARIM YENİ YILDA NARİN'LERİMİZİ KAYBETMEYİZ"

Şarkıya başlamadan önce konuşan Hadise, "Narinlerimiz için söylüyorum bu şarkıyı. Umarım yeni yılda Narin’lerimizi kaybetmeyiz. Bu yüzden “Sıfır Tolerans” diyelim mi hep birlikte" dedi.

Hareketli şarkının daha yavaş bir yorumunu söyleyen Hadise, stüdyoda büyük alkış aldı.

GÜNDEM OLDU

Vahşice katledilen küçük kız için 'Sıfır Tolerans' şarkısını seslendiren Hadise'nin bu tercihi ise tartışma konusu oldu.

HEM ELEŞTİRİ HEM DE TEBRİK

Kimi vatandaşlar şarkı seçimini yanlış bulurken kimileri ise şarkıdan çok etkilendiğini belirtti.

SIFIR TOLERANS ŞARKI SÖZLERİ

Her şey burada bitti

Toparlan gidiyorsun

Zamana bırakmadım

Tehlike arz ediyorsun

Suçüstü tövbeler

Kalbe ağır darbeler

İlahi sevgilim

Sen kimi kandırıyorsun

Yalnızlık bu ilişki

Bu ne yaman çelişki

Ki senden sakınmadım

Ben hep gözü karaydım

Bir tatlı tesadüfken

Şimdi acı tecrüben oldum

Ben de yanıldım

Sen hep biraz yalandın

Sıfır tolerans hadi git durma

Yüreğim soğudu yakamam bir daha

Kısasa kısas aşk alır verdiğini

Acısı kalır son sözü söyleyenin

NARİN CİNAYETİ DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşu Nevzat Bahtiyar davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde sabah saatlerinde adliyeye getirildi.

Yaklaşık 5 buçuk saat süren aranın ardından mahkeme kararını açıkladı.

AİLE ÜYELERİNE MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

Kararda, sanık Salim Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görüldüğü belirtildi.

Mahkeme, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a takdir indirimi uygulamayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Nevzat Bahtiyar'ın ise cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında, sanığın üzerine atılı eyleminin suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.